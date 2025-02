Opublikowano temat V Dnia Dziadków i Osób Starszych

„Szczęśliwy, kto nie stracił swej nadziei” (por. Syr 14,2) – to temat, który Ojciec Święty wybrał na obchody tegorocznego V Dnia Dziadków i Osób Starszych. Będzie on celebrowany w niedzielę 27 lipca, przypadającą zaraz po liturgicznym wspomnieniu świętych Joachima i Anny.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Nadzieja w Panu – drogą dla osób starszych

Jak informuje Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która, na prośbę Papieża, od początku promuje i organizuje to spotkanie, tegoroczny temat, zaczerpnięty z księgi Mądrości Syracha, wyraża błogosławieństwo, jakim obdarzone są osoby starsze „i wskazuje, że nadzieja, pokładana w Panu, jest drogą do starości chrześcijańskiej i przeżywanej w pojednaniu”.

Osoby starsze – nadzieją dla rodzin i wspólnot

Dykasteria wskazuje też na szczególne znaczenie Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych w perspektywie trwającego Roku Świętego, przypominając, że może on być „okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób obecność dziadków i osób starszych może stać się znakiem nadziei w każdej rodzinie i wspólnocie kościelnej". Ponawia też papieskie zaproszenie, by dzień ten był obchodzony w każdej diecezji i aby niedzielne celebracje 27 lipca w szczególny sposób uwzględniły obecność osób starszych, promując również okazję do spotkań między pokoleniami.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez Papieża Franciszka w 2021 r. i obchodzony jest w niedzielę, przypadającą najbliżej liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny.