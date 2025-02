Modlitwy o zdrowie oraz wyrazy wsparcia dla Papieża z całego świata

Zapewnienia o modlitwie w intencji Papieża Franciszka napływają z całego świata. Łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa, wezwał wiernych do zjednoczenia w modlitwie o zdrowie Ojca Świętego. Episkopaty Afryki i Kanady oraz inne wspólnoty na świecie także zapewniają o modlitwach za Papieża.

Vatican News

Ostatni komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje o stanie zdrowia Papieża, który „nieznacznie się poprawia”. Jednocześnie z całego świata płyną życzenia szybkiego powrotu do zdrowia Ojca Świętego, a także zapewnienia o modlitwach w tej intencji.

Pizzaballa: Zjednoczeni w modlitwie i błaganiu

Łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa, wezwał wiernych do zjednoczenia się „jako jedna rodzina w wierze, zjednoczona w serdecznym apelu” o „zdrowie i dobre samopoczucie” Franciszka. „Jako duchowa rodzina jesteśmy wezwani, by stanąć razem, zjednoczeni w modlitwie i błaganiu” - podkreślił kardynał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej patriarchatu.

Kard. Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch podkreślił, że wiadomości o stanie zdrowia Papieża sugerują, że zmierza w kierunku „pełnego wyzdrowienia, które mamy nadzieję, nastąpi wkrótce”.

Modlitwy w Afryce i ojczyźnie Papieża

Modli się o to cały świat. Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru zapewniło, że śledzi wiadomości o stanie zdrowia Franciszka z „głęboką uwagą i żarliwą modlitwą” oraz potwierdziło „solidarność i duchową bliskość” wszystkich wiernych.

Również z ojczyzny Papieża nadeszło zaproszenie do modlitwy od arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. „W ten sposób wyrażamy naszą miłość do Papieża Franciszka i prosimy Boga, aby dał mu siłę dla jego zdrowia i wspierał go w wykonywaniu powierzonych mu zadań” – napisał duchowny.

Modlą się w Kanadzie, Brazylii, Libanie

Wierni w Kanadzie modlą się o „pełne wyzdrowienie Ojca Świętego, który nadal prowadzi Kościół z odwagą i hojnością ducha”. Biskup Calgary, William McGrattan, przewodniczący Kanadyjskiej Konferencji Biskupów Katolickich (CCCB), zaprosił wszystkich - osoby indywidualne, rodziny, ruchy i parafie - do modlitwy. „Niech Pan, przez wstawiennictwo Matki Bożej obdarzy go odnowioną siłą, zdrowiem i energią w jego powołaniu do służby Kościołowi jako Następca Piotra i Wikariusz Chrystusa na ziemi” – napisał.

W Libanie kard. Béchara Boutros Pierre Raï, Patriarcha Maronitów powiedział, że modlił się za Franciszka zarówno publicznie, jak i osobiście. „Niech Pan mu pomoże, niech go uzdrowi” – życzył.

Prezydium Konferencji Episkopatu Brazylii (CNBB) proponuje w najbliższych dniach czas modlitwy w intencji „pełnego powrotu do zdrowia Papieża Franciszka”. Przed świętem Katedry św. Piotra, 22 lutego, kard. Jaime Spengler, przewodniczący CNBB i Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM), wezwał ludzi, aby prosili o powrót Papieża do zdrowia, dodając intencję modlitewną podczas uroczystości.

Życzenia również ze świata polityki

Pozdrowienia dla Franciszka napływają również od polityków. Prezydent Izraela, Izaak Herzog przemawiając w synagodze w Rzymie, życzył szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia. Przypomniał ważne słowa Ojca Świętego potępiające antysemityzm.

„Modlę się do Wszechmogącego o jego zdrowie i szybki powrót do zdrowia” - brzmiała z kolei wiadomość na platformie społecznościowej X od prezydenta Iranu, Masuda Pezeshkiana.