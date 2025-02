Katecheza o Nawiedzeniu: świadectwo wiary i uwielbienie

Prośmy Pana o łaskę, abyśmy potrafili oczekiwać na spełnienie wszystkich Jego obietnic i aby pomógł nam przyjąć w naszym życiu obecność Maryi – zachęcał Papież w kolejnej katechezie środowej o Chrystusie naszej nadziei. Jej tematem było spotkanie Maryi z Elżbietą. Franciszek podkreślił, że podczas tego wydarzenia to przede wszystkim Jezus, w łonie swojej matki, nawiedził swój lud.

Krzysztof Bronk - Watykan

Na początku audiencji Ojciec Święty przyznał, że jest przeziębiony i dlatego o odczytanie katechezy poprosił o. Pierluigiego Giroliego z Sekretariatu Stanu.

Nawiedzenie Elżbiety odpowiedzią na Zwiastowanie

Franciszek wskazał, że decyzja Maryi o wyruszeniu w drogę do potrzebującej pomocy kuzynki Elżbiety była odpowiedzią na objawienie się Boga w Zwiastowaniu. „Kiedy czujemy się miłowani – zauważył Papież – doświadczamy siły, która wprawia miłość w ruch; jak mówi Apostoł Paweł, ‘miłość Chrystusa przynagla nas’ (2 Kor 5, 14), pobudza nas, porusza. Maryja odczuwa bodziec miłości i idzie pomóc kobiecie, która jest jej krewną, ale także niewiastą starszą, która po długim oczekiwaniu przyjmuje ciążę, która wydawała się niemożliwa, trudną do udźwignięcia w jej wieku”.

Maryja dzieli się swą wiarą

Franciszek dodał, że Maryja udaje się do Elżbiety również po to, by podzielić się swą wiarą w Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy się spotkają, dziecko Elżbiety zaczyna „prorokować”, a ona wypowiada podwójne błogosławieństwo: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona!” (Łk 1, 42), a także radosne uwielbienie: „Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (w. 45).

Kantyk uwielbienia

Pod wpływem tych słów, kiedy rozpoznana zostaje mesjańska tożsamość jej Syna, Maryja wielbi Boga. Jej modlitwa do dziś rozbrzmiewa w Kościele jako kantyk Magnificat. Pierwsza jego część wychwala działanie Boga w Maryi, a druga w historii zbawienia. „To uwielbienie Boga Zbawiciela, które wypłynęło z serca Jego pokornej Służebnicy – zauważył Papież - jest uroczystym upamiętnieniem, które syntetyzuje i wypełnia modlitwę Izraela. Przeplatają się w nim reperkusje biblijne, co jest znakiem, że Maryja nie chce śpiewać ‘poza chórem’, ale zharmonizować się z ojcami, wychwalając swoje współczucie dla pokornych, tych maluczkich, których Jezus w swoim przepowiadaniu ogłosi ‘błogosławionymi’ (por. Mt 5, 1-12)”.