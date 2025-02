Kard. Parolin: jak pierwsi chrześcijanie za Piotra, tak my modlimy się dziś za Franciszka

Około 30 rezydujących w Rzymie kardynałów, kierownictwo Kurii Rzymskiej oraz kilkuset wiernych, kapłanów i osób konsekrowanych uczestniczyło w poniedziałek wieczorem na placu św. Piotra w różańcu w intencji Ojca Świętego. Modlitwie przewodniczył kard. Pietro Parolin. Na plac św. Piotra przyniesiono kopię obrazu Matki Kościoła, którego oryginał pochodzi z antycznej bazyliki watykańskiej. Na jej podstawie Jan Paweł II polecił wykonać mozaikę, która góruje nad placem św. Piotra.

Krzysztof Bronk - Watykan

Na początku 40-minutowego modlitewnego czuwania watykański sekretarz stanu przypomniał, że kiedy św. Piotr znalazł się w więzieniu, Kościół modlił się nieustannie w jego intencji. Tak samo i dziś, już od 2 tys. lat, lud chrześcijański modli się za papieży, ilekroć są chorzy bądź zagraża im jakieś niebezpieczeństwo.

„Również w tych dniach – mówił kard. Parolin, odkąd Papież został przyjęty do Kliniki Gemelli, zanoszona jest do Pana Boga gorliwa modlitwa w jego intencji, zarówno przez poszczególnych wiernych, jak i przez wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie. Od tego wieczoru również i my chcemy przyłączyć się publicznie do tej modlitwy tu, w jego domu, odmawiając różaniec”.

Kardynał sekretarz stanu zawierzył Franciszka „przemożnemu wstawiennictwu Maryi”, przypominając, że jest Ona przyzywana jako Salus Infirmorum – Uzdrowienie Chorych. „Niech Ona, nasza troskliwa Matka, wspiera go w czasie choroby i próby i pomoże mu szybko powrócić do zdrowia” – powiedział kard. Parolin.

Różaniec w intencji Papieża będzie odmawiany codziennie o godz. 21 na placu św. Piotra.