Papież do Polaków: pozwólcie dzieciom wzrastać w mądrości

W słowie do Polaków Papież przypominał o potrzebie ochrony życia i dzieci. Powołał się przy tym na nauczanie polskiego Papieża.

Krzysztof Bronk - Watykan

„Św. Jan Paweł II – powiedział - nawoływał do budowania cywilizacji miłości i życia. Podejmujcie nadal to wezwanie Kościoła jako priorytetowe zadanie. Chrońcie życie z miłością, na każdym etapie jego rozwoju: od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozwólcie dzieciom wzrastać w mądrości i w łasce. Z serca Wam błogosławię”.