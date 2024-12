Papież rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych

W czwartek wieczorem Franciszek rozmawiał przez telefon z prezydentem USA m.in. o działaniach na rzecz pokoju w okresie świąt Bożego Narodzenia. Amerykański przywódca podziękował Papieżowi za jego „działania na rzecz promowania praw człowieka i ochrony wolności religijnej”. Przyjął też zaproszenie do odwiedzenia Watykanu w styczniu. Tematem bliskim Ojcu Świętemu jest los amerykańskich więźniów, skazanych na karę śmierci, w sprawie których wystosował apel podczas modlitwy Anioł Pański 8 grudnia.

Salvatore Cernuzio – Watykan

W czwartek wieczorem odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy ustępującym prezydentem Stanów Joe Bidenem, którego mandat kończy się w styczniu przyszłego roku, a Ojcem Świętym Franciszkiem. Omówione zostały „wysiłki na rzecz promowania pokoju na świecie w czasie świątecznym”. Wiadomość na temat rozmowy pochodzi z komunikatu Białego Domu. Stwierdzono w nim, że Biden „podziękował Papieżowi za jego nieustanne zaangażowanie w łagodzenie globalnego cierpienia, w tym za pracę na rzecz promowania praw człowieka i ochrony wolności religijnej”. Prezydent, z którym w ostatnich latach podejmowano wiele kontaktów i rozmów, „przyjął również zaproszenie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka do odwiedzenia Watykanu w przyszłym miesiącu” – jak informuje komunikat.

Troska Papieża o skazanych na karę śmierci

Jedną z kwestii szczególnie bliskich papieskiemu sercu, jest los więźniów, przebywających w amerykańskich celach śmierci. Temat ten zawsze był mu bliski, czego wyrazem jest m.in. przeredagowanie przez niego w 2018 r. 2267 punktu Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby powtórzyć, że kara śmierci jest niedopuszczalna zawsze i niezależnie od okoliczności, ponieważ – jak wyjaśnił – godności życia ludzkiego nie umniejsza nawet popełnienie przez człowieka poważnego przestępstwa.

Jubileuszowe życzenia

Swój sprzeciw wobec kary śmierci Franciszek podkreślił także w jednej z comiesięcznych intencji modlitewnych w 2022 r. Z kolei kilka tygodni temu powrócił do tej kwestii przy okazji Jubileuszu – czasu nadziei i miłosierdzia. W jubileuszowej bulli Spes non confundit wyraził nadzieję na podjęcie konkretnych działań, m.in. umorzenie międzynarodowego długu najuboższych państw i zniesienie na całym świecie kary śmierci – która do 2022 r. obowiązywała w 53 krajach. Nazwał ją „środkiem nieprzystającym do wiary chrześcijańskiej i niszczącym wszelką nadzieję na przebaczenie i odnowę”.

Apel podczas modlitwy Anioł Pański

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, podczas południowej modlitwy Anioł Pański, Franciszek zwrócił się do obecnych na Placu św. Piotra i łączących się za pośrednictwem transmisji, prosząc o modlitwę za więźniów w Stanach Zjednoczonych, oczekujących na wykonanie kary śmierci. „Módlmy się, aby ich wyroki zostały złagodzone, zmienione. Pomyślmy o tych naszych braciach i siostrach i prośmy Pana o łaskę ocalenia ich od śmierci” – mówił wówczas.

Wsparcie amerykańskich biskupów

Po papieskich słowach niezwłocznie pojawił się apel amerykańskiego episkopatu. Biskupi zaapelowali do wszystkich katolików, aby poprosili ustępującego prezydenta o zamianę wyroku śmierci, na którego wykonanie oczekuje obecnie 40 osób, na karę dożywocia. Jeszcze wcześniej ogólnoamerykańska organizacja katolicka Catholic Mobilizing Network, działająca na rzecz zniesienia kary śmierci, rozpoczęła kampanię mającą na celu złagodzenie wyroków owych 40 więźniów, przebywających w federalnych zakładach karnych. Według dyrektor wykonawczej tej instytucji Krisanne Vaillancourt Murphy, dla Bidena, który nałożył już tymczasowe moratorium na federalne egzekucje w czerwcu 2021 r., jest to jedyna okazja, aby przyjąć nauczanie katolickie i uratować życie ludzkie, w dodatku w pierwszym miesiącu Jubileuszu Nadziei.