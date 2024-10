Papież przyjął na audiencji prezydenta Ukrainy

Po raz czwarty prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński spotkał się osobiście z Papieżem Franciszkiem. Oprócz trwającej ponad pół godziny rozmowy z Ojcem Świętym, ukraiński przywódca odbył też spotkania w watykańskim Sekretariacie Stanu.

Vatican News

Prezydent Zełeński w Watykanie

Podczas trwającego 35 minut spotkania, Zełeński podarował Ojcu Świętemu obraz olejny przedstawiający dziewczynkę będącą świadkiem masakry dokonanej na ponad 630 ukraińskich cywilach w Buczy w 2022 r. Dziewczynka jest uosobieniem wszystkich mieszkańców, którzy byli świadkami tej tragedii, zaś dołączona do obrazu broszura, szczegółowo opisuje tragedię ludobójstwa, której dokonało tam rosyjskie wojsko.

Po rozmowie z Ojcem Świętym Wołodymyr Zełeński spotkał się z watykańskim Sekretarzem Stanu kard. Pietro Parolinem i abp. Paulem Richardem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Jak czytamy w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego, „rozmowy w Sekretariacie Stanu poświęcone były sytuacji wojennej i humanitarnej w Ukrainie, a także sposobom, które mogłyby położyć jej kres, prowadząc do sprawiedliwego i stabilnego pokoju w tym kraju. Ponadto przeanalizowano szereg kwestii dotyczących życia religijnego w tym kraju.”

Spotkanie było czwartą bezpośrednią rozmową ukraińskiego przywódcy z głową Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy przybył on do Ojca Świętego w 2020 r. przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Kolejny raz spotkał się z Papieżem w maju 2023 r. a następnie w czerwcu tego samego roku podczas szczytu G7 we włoskim Borgo Egnazia. W międzyczasie Ojciec Święty pozostawał w regularnym kontakcie z Ukrainą, m.in. za pośrednictwem rozmów telefonicznych czy wizyt, odbywanych m.in. przez papieskiego jałmużnika kard. Konrada Krajewskiego, watykańskiego Sekretarza Stanu kard. Pietro Parolina czy przewodniczącego włoskiego episkopatu kard. Matteo Zuppiego.