Życie katolickie w Dubaju wzrasta od wizyty papieża Franciszka
Wojciech Rogacin
Dziennikarka amerykańskiego portalu ncregister.com Solène Tadié, odwiedziła parafię Matki Bożej w Dubaju. To jedna z dwóch katolickich parafii w tym słynnym mieście – obok parafii św. Franciszka z Asyżu.
Blisko milion katolików
Jak pisze, wspólnota katolicka w tym mieście szybko się rozwija, za sprawą imigrantów z całego świata, którzy w 2020 roku liczyli 850 tys. mieszkańców i stanowili 9 procent populacji Dubaju. Dzisiaj te liczby są z pewnością jeszcze wyższe.
Dobry klimat od wizyty Franciszka w Abu Zabi
Jak zauważa, widać w tym mieście klimat tolerancji religijnej – jak na standardy krajów arabskich – a wiara katolicka szybko się rozwija, zwłaszcza od wizyty papieża Franciszka w Abu Zabi w 2019 r., podczas której podpisał on „Dokument o ludzkim braterstwie” z wielkim imamem Al-Azharu.
Władze pozwalają na funkcjonowanie dwóch dużych parafii, do których zwłaszcza w weekendy i niedziele przybywają tłumy wiernych. Przeważnie są to Hindusi i Filipińczycy, ale także ludzie z całego świata, którzy przybyli do tego kraju do pracy.
Tolerancja ale z ograniczeniami
Symbole katolickie, jak krzyże i obrazy nie mogą być eksponowane na zewnątrz, zabronione są działania zmierzające do nawracania, jednak wyznawanie wiary prywatne i pielęgnowanie praktyk religijnych w obrębie świątyń i domów jest dozwolone.
Co więcej, jak pisze Solène Tadié w National Catholic Register, w weekendy policja pomaga parafiom w organizacji ruchu, aby jak najpłynniej i najszybciej wierni mogli dostać się na nabożeństwa i z nich wyjechać, ustępując miejsca kolejnym. Obecnie w mieście w weekendy udzielanych jest około 200 tysięcy Komunii Świętych, a Msze św. w wielu różnych językach odprawiane są co godzinę, a nawet co pół godziny.
Wyzwania duszpasterskie
Jak pisze autorka, wiele rodzin katolickich przybyłych do Dubaju stara się pielęgnować praktyki religijne i można stwierdzić, że także w tym sensie wiara się tu rozwija. Parafie na swoim terenie prowadzą też szkoły i programy katechetyczne, starają się także organizować spotkania grup liczących po 100-150 osób, aby także integrować i zapewniać stałą opiekę duchową imigrantom przybyłym z różnych zakątków świata.
Są też wyzwania. ZEA są krajem arabskim, ewangelizowanie jest zabronione, a wizy dla księży trudne do uzyskania. Kapłani często mogą przybywać tylko na krótki okres. W obu parafiach służy około 25 księży, co jest stosunkowo małą liczbą na tak wielką liczbę wiernych.
Paradoks religijności
Wyzwaniem jest dla duszpasterzy zorganizowanie posługi, by objąć wszystkich potrzebujących. Jednak – jak pisze Solène Tadié w National Catholic Register, wielu wyjeżdżających z Dubaju opuszcza go z żalem, bo tu odnaleźli spokój dla życia rodzinnego i wiary, którego nie doświadczają już w swoich ojczyznach.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.