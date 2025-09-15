Zjazd Gnieźnieński podsumowanie

Szukaj

Nie wolno nam przyzwyczaić się do wojny. Nie wolno nam przyzwyczaić się do naszej bezradności, beznadziei, obojętności własnej i innych – powiedział abp Wojciech Polak, podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej na zakończenie XII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się pod hasłem „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”.

– Na krzyżu Bóg zwycięża przez miłość – powiedział abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w bazylice prymasowskiej pw. Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie. Msza święta zakończyła XII Zjazd Gnieźnieński, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”.

W homilii Prymas wskazał, że krzyż Chrystusa pozostaje najważniejszym znakiem nadziei i miłości, szczególnie w kontekście współczesnych niepokojów. – „To nie znak hańby, ale zwycięstwa miłości. Jezus, wywyższony na krzyżu, wziął na siebie nasz grzech i zło świata, i zwyciężył je swoją miłością” – mówił metropolita gnieźnieński. Podkreślił, że patrząc na krzyż, człowiek „kąsany przez węża nieufności i rozczarowania” może odnaleźć nowe życie i wolność od lęku.

Abp Polak nawiązał do przesłania papieża Leona XIV przekazanego uczestnikom Zjazdu. Papież zachęcił, aby podziałów – nawet tych, które wynikają z doznanych krzywd – nie utrwalać, lecz odważnie je przezwyciężać w prawdzie i ewangelicznej miłości. Prymas podkreślił, że są to słowa szczególnie ważne dla Europy, naznaczonej dziś wojną i brakiem pokoju.

Hierarcha przypomniał również przesłanie patriarchy Bartłomieja, który zaznaczył, że prawdziwy pokój nigdy nie rodzi się z bierności. – „Pokój wymaga odwagi – moralnej, duchowej i praktycznej. Jest darem aktywnym, który dotyczy i angażuje każdego z nas, niezależnie od pochodzenia kulturowego czy przynależności religijnej” – podkreślił.

Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że uczestnicy XII Zjazdu Gnieźnieńskiego nie przyjechali do Gniezna z gotowymi receptami na rozwiązanie wszystkich problemów. – „Nie ufamy ideologiom ani czczym zapewnieniom. Nie idziemy na skróty i nie zatrzymujemy się w połowie drogi. Przyszliśmy, aby dać świadectwo nadziei, która w nas jest” – powiedział.

W dalszej części homilii Prymas przypomniał, że pokój nie jest jedynie brakiem wojny ani równowagą sił, ale – jak uczy nauka społeczna Kościoła – „wartością i obowiązkiem powszechnym, zakorzenionym w samym Bogu”. – „Patrząc dziś, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na Jezusa wywyższonego na krzyżu, wierzymy w miłość potężniejszą niż śmierć, grzech, nienawiść czy przemoc. Nie zwycięży ich odwet ani siła, ale pragnienie miłości, sprawiedliwości i sensu. To Chrystus, wywyższony na krzyżu, jest źródłem pokoju” – wskazał abp Polak.

Kaznodzieja mocno zaakcentował, że chrześcijanie nie mogą ulec zobojętnieniu wobec cierpienia innych. – „Nie wolno nam przyzwyczajać się do wojny. Ale nie wolno nam też przyzwyczajać się do własnej bezradności, do beznadziei, do życia tak, jakby los cierpiących nas nie dotyczył” – apelował.

Nawiązując do biblijnej historii Izraela, który w czasie wędrówki przez pustynię utracił cierpliwość i obwiniał Boga za własne trudności, abp Polak przestrzegł przed podobnym zagrożeniem we współczesnym świecie. – „Nieufność serca prowadzi do śmierci” – mówił, cytując papieża Franciszka. – „Pokój nigdy nie jest dany raz na zawsze, trzeba go zdobywać każdego dnia”.

Prymas zaznaczył, że dążenie do trwałego pokoju wymaga cierpliwości, solidarności i odwagi. – „Z krzyża uczymy się miłości, a nie nienawiści; współczucia, a nie obojętności; przebaczenia, a nie zemsty” – wskazał. Dodał, że chrześcijanie powinni pielęgnować pokój nie tylko w relacjach między narodami i Kościołami, ale również w codziennych relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych.

Na zakończenie homilii abp Polak wezwał, by z Gniezna popłynęła mocna nadzieja, zakorzeniona w Chrystusie. – „Musimy pozwolić pokojowi rozkwitnąć w naszych codziennych działaniach i pracować na rzecz pojednania. Pokój rodzi się z miłości i opiera się na miłości wypływającej z Serca Jezusa przebitego na Krzyżu” – podsumował prymas Polski.

XII Zjazd Gnieźnieński trwał od 11 do 14 września. To ekumeniczne i międzynarodowe spotkanie odbywało się pod hasłem „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”. Uczestniczyło w nim około tysiąca osób.

15 września 2025, 07:29
