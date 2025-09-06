Zginęła z rąk czerwonoarmisty, beatyfikacja na Węgrzech

W Veszprém na Węgrzech odbyła się beatyfikacja Márii Magdolny Bódi. Zginęła w 1945 r. w wieku 24 lat broniąc się przed gwałtem ze strony radzieckiego żołnierza. W imieniu Papieża beatyfikacji dokonał kard. Péter Erdő. „Poświęciła swe życie w obronie wiary i czystości”– powiedział prymas Węgier.

Krzysztof Bronk - Watykan

W homilii kard. Erdő przypomniał okoliczności jej męczeństwa. „Mária Magdolna przebywała wraz z kilkoma kobietami i dziećmi przy wejściu do schronu urządzonego na dziedzińcu lokalnego zamku, kiedy zaatakowało ich dwóch uzbrojonych żołnierzy radzieckich. Jeden z nich wysłał Márię Magdolnę do schronu, ale ona wiedziała, co ją czeka, ponieważ wiele słyszała o przemocy popełnianej przez żołnierzy. Aby bronić dziewictwa, dźgnęła żołnierza małymi nożyczkami, które miała w kieszeni, i próbowała uciec, ostrzegając inne kobiety przed niebezpieczeństwem. Chwilę później żołnierz, który zaatakował Márię Magdolnę, pojawił się na dziedzińcu i natychmiast strzelił: według relacji sześć kul utkwiło w ciele dziewczyny. Po pierwszym strzale Mária Magdolna zatrzymała się, po drugim podniosła ręce do nieba, a następnie złożyła je, wypowiadając następujące słowa: ‘Panie, mój Królu! Zabierz mnie do siebie!’”.

Prymas Węgier zauważył, że bł. Mária Magdolna, podobnie jak wielu świętych, przeczuwała, jaki los ją czeka. Przyznała to w jednym ze swych duchowych rozważań: „Nie należy przyspieszać ani prowokować okoliczności, które prowadzą do śmierci!”. „Chrześcijanin musi uciekać przed śmiercią, dopóki nie stanie przed wyborem: między grzechem a śmiercią. Ale kiedy nadejdzie moment wyboru, bez wahania musi wybrać śmierć. To jest męczeństwo”.

Kard. Erdő zauważył, że od samego początku Mária Magdolna uchodziła za męczennicę, a jej świadectwo wywarło wpływ na wielu ludzi. Zaraz po jej śmierci zaczęły też napływać informacje o modlitwach wysłuchanych za jej wstawiennictwem.

Prezentując bł. Márię Magdolnę jako męczenniczkę czystości, prymas Węgier zauważył, że dzisiaj mówienie o czystości wymaga odwagi, a tymczasem nie jest ona ekstremalnym wyczynem, lecz wymogiem wobec którego stoi każdy człowiek, choć przeżywa go na różny sposób w zależności od stanu swego życia. Małżonkowie realizują ją poprzez wierność, młodzi poprzez zdyscyplinowane przygotowanie do ważnych życiowych decyzji, a ci, którzy przyjęli celibat czy złożyli śluby poprzez całkowite oddanie się Chrystusowi. Choć podążanie za tym ideałem może być trudne w dzisiejszym świecie, łaska Boża jest w stanie dokonać cudów w życiu człowieka – zapewnił kard. Erdő.