Wystawa o Frassatim w Turynie: świadectwo aktualne dla młodych

Na uniwersytecie jego osobowość ukształtowała się ostatecznie – powiedział o Pier Giurgio Frassatim Roberto Falciola, wicepostulator procesu kanonizacyjnego z okazji otwarcia wystawy na jego temat na Politechnice w Turynie, informuje agencja SIR.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

„Z wielkim zaszczytem uczelnia przyjmuje wystawę o Pier Giorgiu Frassatim, w setną rocznicę jego śmierci, aby zachować pamięć o wzorowym studencie, który całe życie poświęcił innym, stając na służbie wspólnoty” – podkreślił profesor Stefano Sacchi, prorektor na Politechnice w Turynie.

Pier Giorgio przykładem obywatela

„Celem systemu uniwersyteckiego jest formowanie wybitnych specjalistów” – dodał prof. Sacchi i wskazał na Pier Giorgia Frassatiego jako przykład obywatela, który ucieleśniał „fundamentalne wartości ludzkie solidarności i odpowiedzialności wobec siebie oraz bliźniego, chroniąc dobro wspólne”.

Kurator wystawy, Roberto Falciola, wicepostulator procesu kanonizacyjnego i prezes Akcji Katolickiej w Turynie, zauważa: „Dokumenty Politechniki pozwoliły nam wzbogacić fundamentalny rozdział w historii Frassatiego. To właśnie w tych latach uniwersyteckich jego osobowość kształtuje się w sposób ostateczny”. Dodał, że odkrycie tego aspektu pomaga zrozumieć, jak jego świadectwo „pozostaje nadzwyczajnie aktualne, zwłaszcza dla młodych wchodzących w życie”.

Człowiek ośmiu błogosławienstw

Pier Giorgio Frassati (1901–1925) pochodzący z bardzo zamożnej rodziny, poświęcił swoje życie pomocy ubogim, ewangelizacji oraz zaangażowaniu w życie polityczne i kulturalne swojego miasta, zawsze kierując się głęboką wiarą. Był m.in. alpinistą, tercjarzem dominikańskim oraz członkiem Akcji Katolickiej. Młody Pier Giorgio zmarł w wieku zaledwie 24 lat, powalony przez gwałtowne zapalenie opon mózgowych wywołane przez wirus polio. Prawdopodobnie zaraził się podczas odwiedzin u osób biednych i potrzebujących.

Beatyfikował go Jan Paweł II w 1990, który nazywał go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Dnia 7 września 2025 zostanie on kanonizowany przez papieża Leona XIV. Pier Giorgio Frassati jest obecnie jednym z najbardziej znanych świętych.