W Panamie powstanie parafia pw. św. Karola Acutisa

Abp Ulloa: świętość jest możliwa w codziennym życiu: w dżinsach i trampkach, z telefonem w kieszeni i komputerem w rękach, ale zawsze z sercem w Chrystusie

Arcybiskup Panamy ogłosił, że w stolicy kraju zostanie utworzona parafia pw. św. Karola Acutisa, kanonizowanego w minioną niedzielę przez Papieża Leona XIV. Powstanie ona w dzielnicy Nuevo Tocumen.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„W Panamie postrzegamy Karola jak bliskiego brata i uprzywilejowanego orędownika naszych nastolatków i młodych” – powiedział abp Ulloa, cytowany przez portal ACI Prensa. Hierarcha podkreślił, że przykład młodego świętego „pokazuje, iż świętość jest przywilejem wszystkich, powołaniem powszechnym, dla każdego, kto żyje autentyczną wiarą”. Podkreślił też, że utworzenie parafii pod wezwaniem właśnie tego świętego ma być zaproszeniem do tego, by Kościół w szczególny sposób zbliżał się do młodzieży i do rodzin.

Wyróżnione 08/09/2025 Acutis: święty, który wspiera i inspiruje więźniów W jednym z włoskich zakładów karnych od kilku miesięcy znajdują się relikwie św. Carla Acutisa. Osadzeni modlą się za jego wstawiennictwem i doświadczają duchowej przemiany, którą, ...

Abp Ulloa, który był gospodarzem i głównym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, które w 2019 r. odbyły się w Panamie, zauważył też, że św. Karol Acutis uczy, iż „świętość jest możliwa w codziennym życiu: w dżinsach i trampkach, z telefonem w kieszeni i komputerem w rękach, ale zawsze z sercem w Chrystusie”. Powołanie parafii pod jego wezwaniem, to kolejny znak dla młodych ludzi, dla których kilka lat temu spotkanie z Ojcem Świętym i rówieśnikami z całego świata było ważnym doświadczeniem, zachęcającym do stawiania sobie pytań o wiarę i odkrywania miejsca we wspólnocie Kościoła.