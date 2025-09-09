W Panamie powstanie parafia pw. św. Karola Acutisa
Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan
„W Panamie postrzegamy Karola jak bliskiego brata i uprzywilejowanego orędownika naszych nastolatków i młodych” – powiedział abp Ulloa, cytowany przez portal ACI Prensa. Hierarcha podkreślił, że przykład młodego świętego „pokazuje, iż świętość jest przywilejem wszystkich, powołaniem powszechnym, dla każdego, kto żyje autentyczną wiarą”. Podkreślił też, że utworzenie parafii pod wezwaniem właśnie tego świętego ma być zaproszeniem do tego, by Kościół w szczególny sposób zbliżał się do młodzieży i do rodzin.
Abp Ulloa, który był gospodarzem i głównym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, które w 2019 r. odbyły się w Panamie, zauważył też, że św. Karol Acutis uczy, iż „świętość jest możliwa w codziennym życiu: w dżinsach i trampkach, z telefonem w kieszeni i komputerem w rękach, ale zawsze z sercem w Chrystusie”. Powołanie parafii pod jego wezwaniem, to kolejny znak dla młodych ludzi, dla których kilka lat temu spotkanie z Ojcem Świętym i rówieśnikami z całego świata było ważnym doświadczeniem, zachęcającym do stawiania sobie pytań o wiarę i odkrywania miejsca we wspólnocie Kościoła.
