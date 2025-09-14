Urodziny Leona XIV: Życzenia przewodniczącego Episkopatu Polski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC złożył życzenia Ojcu Świętemu Leonowi XIV z okazji jego 70. urodzin. W imieniu Kościoła w Polsce zapewnił Papieża o nieustannej modlitwie w jego intencji. Życzył też, aby mu nie zabrakło sił i determinacji w głoszeniu prawdy Ewangelii.

Wojciech Rogacin

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił w życzeniach, że podobnie, jak sam Leon XIV dziękował po modlitwie Anioł Pański swoim rodzicom za dar życia, takteż czyni to Kościół w Polsce. „Wspólnota Kościoła w Polsce, wszyscy wierni, osoby konsekrowane, kapłani i biskupi, również składają dzięki za Twoje życie i powołanie, drogi Ojcze Święty” – napisał abp Wojda.

Aby nie zabrakło sił i determinacji

„W dniu Twoich urodzin pragniemy życzyć obfitości Bożego błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego do prowadzenia Kościoła w czasie naznaczonym wojną i cierpieniem. Jesteśmy przekonani, że współdziałając razem jako wspólnota, pod przewodnictwem następcy św. Piotra, możemy nieść orędzie pokoju całemu światu. Życzymy Waszej Świątobliwości, aby nie zabrakło sił i determinacji w głoszeniu prawdy Ewangelii” – dodał przewodniczący Episkopatu.

Nieutanna modlitwa

W imieniu KEP i całego Kościoła w Polsce zapewnił o nieustannej modlitwie zanoszonej za Papieża każdego dnia, w szczególności w duchowej stolicy Polski – na Jasnej Górze.

„W dniu 70. urodzin przyjmij, Ojcze Święty, nasze synowskie oddanie oraz przyrzeczenie wierności i współdziałania z Tobą w prowadzeniu wspólnoty Kościoła” – napisał abp Tadeusz Wojda SAC.