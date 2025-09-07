„Troska o chleb jest troską o życie” - jasnogórskie dziękczynienie za plony

Tradycyjnie z wieńcami żniwnymi, bochenkami chleba i darami, którymi obrodziła ziemia na Jasną Górę z dziękczynieniem za tegoroczne plony przybyli rolnicy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. W dożynkach uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.

Mirosława Szymusik - Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

O dostrzeganie wartości polskiej wsi, która też w „w najgorszych chwilach zachowywała ziemię, religię i narodowość”, ducha wdzięczności Bogu i ludziom, a przywołując „Etykę Solidarności ks. Józefa Tischnera o wierne trwanie przy ludzkim obowiązku, który zespala naród apelował bp Włodarczyk. Prosił, by „chleb był sprawiedliwie dzielony dla potrzebujących, by go nikomu na naszym stole i na świecie nie brakowało, o Bożą opiekę nad Polską Ziemią, o zgodę w naszym Ojczystym Domu”.

Bp Włodarczyk przypomniał o symbolice chleba, który jest owocem pracy rąk ludzkich, ale też owocem błogosławieństwa Bożego, o tradycjach z nim związanych, które są ważną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Przestrzegał przed zachłannością posiadania i wpadnięcia wir rynkowej konkurencji, przywołując obawy przed skutkami umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur, która może zniszczyć dorobek polskich rolników. Bp Włodarczyk podkreślił, że „troska o chleb jest troską o życie”.

Przemawiając przed Mszą św. prezydent Karol Nawrocki przypomniał o wielkim wkładzie polskich rolników w obronę i kształtowanie naszego państwa. Podziękował im nie tylko za trud codziennej pracy, miłość do polskiej ziemi, ale również za przywiązanie do narodowej tradycji. - Polska wieś to zawsze serce polskiej tradycji, naszego dziedzictwa narodowego. To nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale Polska zapisana jest w polskiej wsi, właśnie w waszym pielęgnowaniu tożsamości - powiedział Prezydent RP.

Rolnicy modli się w intencjach papieża Leona XIV, o błogosławieństwo dla Polski, wzajemny szacunek i ducha solidarności oraz o pokój na świecie.

- Trzeba dziękować, bo kto prosi, to i też dziękuje. O tę Polskę walczyć i o siebie, przede wszystkim miłość braterską, żeby ludzie się nawzajem szanowali – mówili uczestnicy dożynek.

Rolnicy wyrażali jedność ze wszystkimi, którzy ucierpieli na skutek różnych klęsk. Również bp Włodarczyk podziękował rolnikom za ich modlitwę, ale i za ludzką solidarność w dzieleniu się z potrzebującymi, także z ofiarami żywiołów wody czy ognia.

Jasnogórskiemu dziękczynieniu za plony jak zwykle towarzyszyła prezentacja żniwnych wieńców. Logo Roku Jubileuszowego i symbolika nadziei, korony nawiązujące do Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski, wizerunek św. Jana Pawła II upamiętniający jego 20.rocznicę śmierci i przypominający o aktualności jego duchowego dziedzictwa czy od dziś świętego włoskiego nastolatka Carlo Acutisa to m.in elementy tegorocznych wieńców. W ich konstrukcji użyto tradycyjnych zbóż, kwiatów, ziół - wszystko, co rodzi ziemia.

Podczas towarzyszącej dożynkom 34. Krajowej Wystawie Rolniczej swój dorobek zaprezentowało kilkuset wystawców.