Rzym: uwielbienie w kościele i na dachu
Ks. Grzegorz Radzikowski SAC, Artur Hanula
Now.e Uwielbienie to grupa działająca przy parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie. Zrzesza kilkunastu muzyków, wokalistów, realizatorów obrazu i dźwięku, którzy na zasadzie wolontariatu angażują się w apostolstwo uwielbienia. Podstawową formą działalności zespołu są cykliczne adoracje w pallotyńskim kościele Chrystusa Króla Pokoju, wypełnione śpiewem, modlitwą charyzmatyczną i ciszą otwartości. Liderem jest pallotyn, ks. Andrzej Daniewicz SAC, pianista i kompozytor, repertuar zaś stanowią zarówno utwory ze światowego nurtu współczesnej muzyki uwielbienia, jak i autorskie kompozycje.
Jubileuszowe uwielbienie
„W Roku Jubileuszowym pragniemy ze swą pasją i posługą dotrzeć do serca pallotyńskiego charyzmatu – do grobu Założyciela, aby objawiać nowe łaski i wezwania dla Rodziny Pallotyńskiej i Kościoła, aby jednoczyć się we wspólnym odkrywaniu nowych impulsów dla apostolstwa i wiary żywej” – mówią członkowie grupy.
Wydarzenia w oku turystycznego „cyklonu”
Oba wydarzenia miały miejsce w oku turystycznego „cyklonu”, na trasie między centrum historycznym Rzymu a Zatybrzem, bowiem to tutaj stoi dwunastowieczny kościół Santissimo Salvatore in Onda, a obok znajduje się Dom Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Świątynia skrywa relikwie założyciela Pallotynów, św. Wincentego Pallottiego, i współpracującej z nim bł. Elżbiety Sanny, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, natomiast w Generalacie, w pomieszczeniach używanych przez Pallottiego, eksponowane są pamiątki po tym prekursorze zaangażowania ludzi świeckich w apostolstwo .
Potęga uwielbienia
Koncerty wypełniła modlitwa w duchu zachwycenia Bogiem, skoncentrowana na Jego wielkości i dobroci. „Najlepsza konferencja ascetyczna nie spowodowała takich zmian w moim życiu, jak dwie godziny uwielbienia – mówił przed laty lider grupy w rozmowie z Agatą Ślusarczyk («Oklaski? Only for Jesus», gosc.pl). – Kiedy oddam Bogu całą moją klawiaturę, nie tylko białe lub czarne klawisze, to okazuje się, że na bazie tego skromnego wkładu Bóg sprawia o wiele więcej, niż możemy się spodziewać”.
Oba wydarzenia były transmitowane na żywo i są dostępne na kanale „La Pallotina Music”:
https://www.youtube.com/@LaPallotina/streams
