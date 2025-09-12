Rozpoczął się XII Zjazd Gnieźnieński

„Pokój nie jest tylko brakiem wojny, lecz wartością i obowiązkiem powszechnym, zakorzenionym w samym Bogu” – mówił prymas Polski abp Wojciech Polak, otwierając w Gnieźnie XII Zjazd Gnieźnieński pod hasłem: „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”. Hierarcha podkreślił, że pokój zaczyna się w sercu człowieka i wymaga pracy nad sobą, oczyszczenia z pychy i roszczeń oraz odpowiedzialności za słowo.

Jako pierwsza podczas uroczystości otwarcia zjazdu zabrała głos Marta Titaniec, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. Przypomniała, że znaczenie Gniezna wyrasta ze spotkania sprzed tysiąca lat, które przekroczyło granice polityczne i kościelne. Podkreśliła, że uczestnicy Zjazdu są zaproszeni do wspólnego poszukiwania odpowiedzi, jak jako chrześcijanie możemy budować pokój – rozumiany nie jako „grobowa cisza”, ale dar przywracający życie i godność. Nawiązując do słów papieża Franciszka, wskazała, że żyjemy w czasie „zmiany epoki”, która domaga się wspólnego działania, a nie podziałów prowadzących do populizmu i wojny.

Przewodnicząca podkreśliła konieczność budowania pokoju od przemiany serca i odpowiedzialności za słowo, promowania kultury dialogu i przywracania nadziei poprzez więzi braterskiej solidarności. Wskazała też na potrzebę praktykowania sprawiedliwości, co będzie przedmiotem debat podczas Zjazdu, obejmujących m.in. ekonomię i ekologię w kontekście globalnych kryzysów.

Titaniec zakończyła wystąpienie przywołaniem przykładu bł. Floriberta z Konga, męczennika pokoju, którego postawa – jak podkreśliła – jest zachętą, by wszyscy usiedli przy wspólnym stole w poszukiwaniu dróg pokoju.

Prymas przypomniał, że w tym roku obchodzone jest milenium koronacji Bolesława Chrobrego, co stało się jedną z inspiracji dla organizacji spotkania. Odwołał się przy tym do historycznego Zjazdu Gnieźnieńskiego z roku 1000, kiedy to – jak mówił – „realizowało się marzenie cesarza Ottona III o Europie jako wspólnocie ducha”. – Nie będzie pokoju, jeśli nie będzie jedności. Nie będzie jedności w Europie, jeśli nie będzie ona wspólnotą ducha – podkreślił.

Prymas przypomniał, że „pokój nie jest jedynie brakiem wojny ani stałą równowagą pomiędzy wrogimi siłami, ale (…) jest nade wszystko wartością i obowiązkiem powszechnym, opartym na intelektualnym i moralnym porządku społecznym, który ma zakorzenienie w samym Bogu”. A nawiązując do nauczania papieża Leona XIV, zauważył, że pokój jest pierwszym darem Chrystusa, ale jednocześnie „darem aktywnym”, który wymaga osobistego zaangażowania każdego człowieka, niezależnie od kultury czy wyznania. – Pokój buduje się w sercu i zaczynając od serca, wykorzeniając pychę i roszczenia oraz ważąc słowa, ponieważ można ranić i zabijać nie tylko bronią, ale i językiem – zaznaczył prymas.

– Jestem głęboko przekonany, że nasz Zjazd, w czasie którego chcemy razem szukać dróg do pokoju, pozwoli nam wszystkim z tak oczyszczonym sercem, z nadzieją budować przyszłość Europy – zakończył prymas.

W inauguracji uczestniczą przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich z kraju i zagranicy, m.in. kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, abp Henryk Muszyński, emerytowany metropolita gnieźnieński, abp Stanisław Gądecki, b. przewodniczący KEP, abp Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, kard. Fridolin Ambongo Besungu, metropolita Kinszasy i przewodniczący Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru, bp Mounir Khairallah z Libanu a także bp Andrzej Malicki, przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej jak również ks. Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Swoje przesłanie przesłał także kard. Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Jerozolimy, który z powodu dramatycznej sytuacji w Strefie Gazy nie mógł przybyć do Polski. Obecni są również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym minister Wojciech Kolarski, reprezentujący prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także liczni goście ze świata nauki, kultury i życia publicznego.

Na tegoroczny Zjazd Gnieźnieński, który potrwa do niedzieli, zapisało się ponad tysiąc uczestników. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację św. Wojciecha–Adalberta we współpracy z licznymi instytucjami, ruchami, stowarzyszeniami i wspólnotami katolickimi oraz z innych Kościołów chrześcijańskich, akademickimi i samorządowymi.