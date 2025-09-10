Proboszcz z Gazy o modlitwie i rozmowie z Papieżem

Proboszcz parafii Świętej Rodziny ks. Gabriele Romanelli relacjonuje w nagraniu wideo wczorajszą rozmowę z Papieżem, po tym jak Izrael nakazał mieszkańcom Gazy ewakuację: „Powiedzieliśmy [Papieżowi], że mamy się dobrze, choć sytuacja nadal jest trudna – mówi – Większość ludzi nie chce wyjeżdżać. W parafii jest około 450 uchodźców: starszych, chorych, dzieci. My wciąż jesteśmy przy nich”.

Salvatore Cernuzio i Francesca Sabatinelli – Watykan

„Witajcie, drodzy bracia, mam nadzieję, że macie się dobrze. My mamy się dobrze, pomimo strasznej sytuacji w całej Strefie Gazy. Wczoraj przeżyliśmy wielką radość. To nie pierwszy raz, ale zadzwonił do nas Papież”. Tak zaczyna się nagranie wideo ks. Gabriela Romanelliego, proboszcza parafii Świętej Rodziny w Gazie, udostępnione mediom watykańskim dzień po komentarzu Papieża Leona XIV, udzielonego, kiedy opuszczał Castel Gandolfo. Papież mówił wtedy, że próbował skontaktować się z argentyńskim księdzem: „Starałem się zadzwonić do proboszcza, nie mam wieści. Z pewnością mieli się dobrze, ale po tym nowym rozkazie nie jestem pewien”. Papieska wypowiedź związana była z natychmiastowym nakazem ewakuacji mieszkańców Gazy, wydanym przez Izrael w związku z eskalacją działań militarnych.

Rozmowa telefoniczna z Papieżem

Wieczorem sam ks. Romanelli poinformował w swoich mediach społecznościowych, że Papież „zdołał się z nami skontaktować”. „Zapytał nas, jak się mamy i jaka jest sytuacja. Udzielił nam błogosławieństwa i modlił się za nas oraz o pokój” – przekazał proboszcz. W nagraniu opublikowanym tego samego dnia Romanelli potwierdza: „W momencie, gdy [Papież] zadzwonił, nie mogłem odebrać. Byliśmy zajęci długą i piękną celebracją liturgiczną w kościele. Potem skontaktowałem się z nim”.

„To nie pierwszy raz. On zawsze uważnie śledzi całą sytuację i jest bardzo zaangażowany w zakończenie tej wojny, w pracę i modlitwę o pokój. Dlatego przesyła swoje błogosławieństwo wszystkim, całej Strefie Gazy, całej wspólnocie parafialnej – wyjaśnia kapłan – To ogromna radość być w kontakcie z Ojcem Świętym, z Papieżem Leonem. Chciał wiedzieć, jak się mamy. Powiedzieliśmy mu, że mamy się dobrze, choć sytuacja wciąż jest trudna”.

Razem z ludźmi

Mówiąc o sytuacji w parafii Świętej Rodziny, która w lipcu została zaatakowana przez izraelskie wojska, proboszcz relacjonuje: „Wciąż jesteśmy tutaj, w parafii, z ludźmi, o których się troszczymy. Jest tu około 450 uchodźców, jak wiecie. Znaczna liczba starszych, chorych, dzieci. A także rodziny, które tu mieszkają. W innych częściach miasta Gazy ludzie przemieszczają się na południe”.

Jak potwierdza kapłan, większość mieszkańców nie chce wyjeżdżać. „Wielu mówi to samo, co słyszeliśmy od początku wojny. Wszędzie jest niebezpiecznie, wszędzie są bombardowania, realne zagrożenie, śmierć, ranni, zniszczenia”. Mimo to wielu chce pozostać w mieście. „My kontynuujemy codzienne zajęcia, na ile to możliwe. Udało nam się pomóc wielu rodzinom”.

Ślub i narodziny

Ks. Romanelli opowiada o szczegółach wczorajszej uroczystości: „Długa i uroczysta Msza, podczas której jedna z par wiernych naszej wspólnoty katolickiej zawarła sakramentalny związek małżeński. To była wielka radość”. Dziś natomiast „kolejna wielka radość”, narodziny – „pośród tak wielkiego bólu” – dziecka o imieniu Marcos, syna uchodźców. „A więc Bóg nieustannie nas błogosławi. I w tych tak trudnych chwilach nadal okazuje nam swoją bliskość i błogosławieństwo” – mówi ks. Gabriel.

Trwa modlitwa o pokój

„Wciąż modlimy się o pokój – dodaje kapłan – Jak widzicie w wiadomościach, cały Bliski Wschód jest pogrążony w chaosie. Jesteśmy przekonani, że zakończenie tej wojny przyniesie trochę więcej spokoju, choć nie będzie to jeszcze prawdziwy pokój, całemu regionowi i dużej części świata. Nadal modlimy się do Boga, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny udzielił nam cudu pokoju”.