Pierwsze na świecie sanktuarium św. Karola Acutisa

W argentyńskim Chacras de Coria w archidiecezji Mendoza powstaje pierwsze na świecie sanktuarium poświęcone św. Karolowi Acutisowi, kanonizowanemu 7 września 2025 r. przez Papieża Leona XIV. Celem jest stworzenie miejsca modlitwy, spotkania i inspiracji szczególnie dla młodzieży.

Sebastián Sansón Ferrari, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Sanktuarium – dom młodzieży

Inicjatywa narodziła się kilka lat temu z zaangażowania dwóch księży – Maria Panetty i Osvalda Scandury – przy wsparciu abp Marcelo Colombo oraz za zgodą papieża Franciszka. Kompleks ma obejmować kościół, dom dla kapłanów, przestrzenie spotkań, amfiteatr i kaplicę adoracji wieczystej. Kapłani podkreślają, że młodzi ludzie będą mogli nie tylko spotykać się w tym miejscu na modlitwie, ale też rozwijać własne zdolności, pogłębiać wiarę i tworzyć międzypokoleniową wspólnotę.

W 2023 r. archidiecezja otrzymała relikwie bł. Karola Acutisa, co – jak zaznacza ks. Panetta – stało się punktem zwrotnym w życiu młodych i przyczyniło się do pogłębienia ich więzi z Ewangelią. Utwierdziło też kapłana w pragnieniu wzniesienia sanktuarium, które będzie poświęcone właśnie temu pierwszemu „świętemu millenialsowi”.

Wiara i technologia

Kapłani, którzy czuwają nad rozpoczętą blisko dwa lata temu budową świątyni, podkreślają, że młodzi ludzie, żyjący w świecie cyfrowym, potrzebują prawdziwego spotkania z Bogiem i rówieśnikami. Technologia ma być narzędziem ewangelizacji, a nie substytutem realnych relacji, a św. Karol Acutis jest dla nich w tej kwestii wiarygodną inspiracją.

Ks. Panetta, który współpracuje z młodymi ludźmi, od dawna zachęca ich, by choć na chwilę wyłączyli urządzenia i „włączyli Wi-Fi z Bogiem”, słuchając Jego głosu i odkrywając sens swojego życia.

Św. Karol Acutis jako wzór życia

Św. Karol Acutis - jak podkreślają kapłani - pokazuje, że życie, nawet krótkie, może być ofiarowane innym i przeżywane w miłości. Sanktuarium ma być przestrzenią modlitwy, nawrócenia i duchowego wzrostu nie tylko dla wiernych z archidiecezji, lecz także dla pielgrzymów z całego świata.

Kamień węgielny pod budowę świątyni położono 12 listopada 2023 r., a prace budowlane mają zakończyć się w ciągu około trzech lat.