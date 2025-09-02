Paryż szykuje się do „soboru”: jak sobie radzić z falą nawróceń?

W regionie paryskim Île-de-France trwają przygotowania do synodu prowincjalnego, którego tematem będzie narastająca od kilku lat gwałtowna fala nawróceń we Francji. „Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy” – mówi ks. Maximilien de La Martinière, proboszcz z Wersalu, który został sekretarzem generalnym tego zgromadzenia.

Krzysztof Bronk – Watykan

Temat pozytywny, jest entuzjazm

Podkreśla on, że choć nie jest jeszcze znane miejsce, w którym będzie odbywać się to zgromadzenie, ani na jakiej zasadzie będą wyłonieni jego uczestnicy, to jednak już teraz towarzyszy temu wydarzeniu wielki entuzjazm. Temat obrad jest bowiem jednoznacznie pozytywny.

„Sobór”, ale synod

Emocje są tym silniejsze, że we francuskim tłumaczeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego synod prowincjalny określany jest mianem soboru, przez analogię do soboru powszechnego. Paryżanie mają więc poczucie wyjątkowego charakteru tego zgromadzenia.

Ludzie coraz bardziej spragnieni wiary

Wypowiadając się na łamach tygodnika Famille Chrétienne, ks. de La Martinière, wyjaśnia jednak, że ów „sobór” będzie się wzorował na metodologii synodów diecezjalnych. Ma przygotować diecezje regionu paryskiego oraz diecezję polową do rosnącego zapotrzebowania ludzi na wiarę w Chrystusa, co przejawia się w gwałtownym wzroście wniosków o chrzest. W samym tylko regionie paryskim ochrzczono w ubiegłą Wielkanoc 2652 dorosłych.

Dla Kościoła to konkretne wyzwania

Synod prowincjalny ma wskazać, jak radzić sobie z nagłym napływem neofitów, jak ich odpowiednio przygotować do sakramentów, a potem zintegrować w parafii i towarzyszyć im w pierwszych latach chrześcijańskiego życia. Dlatego wiadomo już, że wśród uczestników zgromadzenia znajdą się nie tylko duchowni, ale również osoby świeckie, które towarzyszą katechumenom, a także sami nowo ochrzczeni, którzy dadzą świadectwo o odkrywaniu chrześcijańskiej wiary. „Jeśli mamy się zastanawiać nad neofitami, to musimy ich postawić w centrum uwagi” – mówi proboszcz z Wersalu.

Głównie ludzie młodzi

W obrady włączone też zostaną katolickie ośrodki oświatowe, ponieważ nowi katolicy to przede wszystkim ludzie młodzi. W tym roku w Wielką Sobotę obok 10384 dorosłych, ochrzczonych też zostało we Francji ponad 7400 nastolatków. Wielu z nich znalazło oparcie właśnie w szkołach kościelnych.

Otwarcie obrad w katedrze Notre Dame

Znany jest już wstępny kalendarz synodu w regionie paryskim. Zostanie on poprzedzony konsultacjami we wszystkich parafiach ośmiu stołecznych diecezji. Rozpoczną się one w styczniu przyszłego roku i potrwają do lipca. Sam synod zostanie otwarty 31 maja w Uroczystość Trójcy Świętej w katedrze Notre Dame w Paryżu. Przewidziano trzy sesje synodu: w październiku 2026 r. oraz w styczniu i maju 2027 r. Tego też roku na Wszystkich Świętych miałyby zostać ogłoszone wnioski synodu, po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

W konsultacjach, które poprzedzą paryski synod o neofitach weźmie udział kilka tysięcy osób. Natomiast w samym zgromadzeniu ma uczestniczyć od 400 do 500 osób.