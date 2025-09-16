Ofensywa w Gazie, ks. Romanelli: mamy się dobrze, modlimy się

Izrael rozpoczął nową operację w Strefie Gazy. Tym razem nie ma bezpośredniego zagrożenia dla katolickiej parafii Świętej Rodziny. „Chcę uspokoić wiele osób, które pytają, modlą i martwią się o nas. Dziękujemy Bogu, czujemy się dobrze w naszej parafii” – powiedział dziś rano Radiu Watykańskiemu ks. Gabriel Romanelli.

Krzysztof Bronk i Francesca Sabatinelli - Watykan

Izraelska armia prowadzi działania ofensywne w mieście Gaza. Ubiegłej nocy przeprowadzono serię ataków z powietrza. Proboszcz katolickiej parafii przyznał, że docierają do niego głosy o wielkiej operacji wojskowej.

Bombardowania są daleko

Ma ona miejsce przede wszystkim w zachodniej i północno-zachodniej części miasta Gazy. Parafia natomiast znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy zwanej Starym Miastem – wyjaśnia argentyński misjonarz. „W tej chwili – mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim – mamy się dobrze, bombardowania są daleko, kontynuujemy z całą prostotą nasze życie, staramy się służyć Bogu i bliźnim, pomagając 450 uchodźcom, których mamy tu w kościele”.

Modlimy się za Palestyńczyków i Izraelczyków

Ks. Romanelli ma pełną świadomość misji, która w tym historycznym momencie jest powierzona katolikom w tym regionie świata. „Naszym zadaniem jest być na tej kalwarii w Gazie. Modlimy się o pokój i sprawiedliwość dla wszystkich. Modlimy się do Pana na ołtarzu w Gazie, który jest ołtarzem pokoju, gdzie każdego dnia podnosimy Najświętszy Sakrament. Modlimy się za wszystkich, za Palestyńczyków, za Izraelczyków, modlimy się o wolność dla tych, którzy zostali jej pozbawieni, o wolność dla zakładników, o zakończenie wojny, aby ponad 2 miliony ludzi mieszkających w całej Strefie Gazy mogło mieć wszystko, co niezbędne do życia, nie tylko do przetrwania, ale do życia, aby odbudować swoje życie. Dlatego nadal modlimy się i to jest, jak sądzę nasza misja”.