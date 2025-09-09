Nikaragua: z kraju wydalono dotąd co najmniej 261 duchownych

Takie informacje wyłaniają się z raportu organizacji praw człowieka Colectivo Nicaragua Nunca Más. Na liście znajduje się przewodniczący episkopatu abp Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, a także trzech innych biskupów. Dokument przypomina ponadto o zamknięciu między rokiem 2018 a 2025 ponad 55,6 tys. stowarzyszeń, a także stacji telewizyjnych i radiowych.

„Co najmniej 261” duchownych zostało wydalonych z Nikaragui decyzją rządu, kierowanego przez prezydenta Daniela Ortegę – informuje Colectivo Nicaragua Nunca Más. Na liście, podanej przez organizację praw człowieka w raporcie zatytułowanym „Wiara pod ostrzałem”, i cytowanym przez agencję Efe, znajduje się przewodniczący Konferencji Episkopatu, arcybiskup Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, a także biskupi Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos oraz Isidoro del Carmen Mora Ortega.

Dokument przypomina również o „wydaleniu nuncjusza apostolskiego abp. Waldemara Stanisława Sommertaga w marcu 2022 r.” oraz około 140 księży z poszczególnych diecezji Nikaragui. Na liście znajduje się także ponad 90 sióstr zakonnych, około dziesięciu seminarzystów i trzech diakonów.

Organizacja pozarządowa przypomina również o zamknięciu, w latach 2018–2025, 5609 organizacji non-profit, spośród których 1294 miało charakter religijny. Wstrzymano także działalność 54 mediów, w tym 22 o charakterze religijnym – zarówno kanałów telewizyjnych, jak i stacji radiowych. Restrykcje dotknęły również inne wyznania, w szczególności pastorów i liderów ewangelickich.