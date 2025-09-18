Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Święty January, biskup, poniósł śmierć męczeńską za odmowę złożenia ofiary rzymskim bogom Święty January, biskup, poniósł śmierć męczeńską za odmowę złożenia ofiary rzymskim bogom 
Kościół

Neapol gotowy na uroczystość i cud św. Januarego

Słynna Uroczystość św. Januarego w tym roku, podczas której wierni oczekują na dokonanie się cudu krwi świętego - jej przemiany ze stanu stałego w płynny - połączona będzie 19 września z zakończeniem XXXI Synodu Kościoła w Neapolu. Wręczone zostaną posynodalne „Wskazania duszpasterskie”.

Wojciech Rogacin

Uroczystość przypada 19 września, jednak już dzien wcześniej Kościół w Neapolu rozpocznie świętowanie. Zwłaszcza, że w tym roku połączone jest ono z zakończeniem XXXI Synodu miejscowego kościoła i przekazaniem „Wskazań duszpasterskich.”

Uroczystość 19 września

Wierni – nie tylko z Neapolu, ale i wielu ze świata – oczekiwać będą jak co roku cudu Świętego Januarego, czyli przejścia jego krwi zamkniętej w specjalnej fiolce ze stanu stałego w płynny. Zazwyczaj dokonuje się to co roku, a ampułka z płynną krwią pokazywana jest wiernym podczas uroczystości. W tym roku ma się to stać 19 września w dniu patrona Neapolu i włoskiego regionu Kampanii.

Przekazanie dokumentów synodalnych

Dzień wcześniej – jak informuje diecezja Neapolu – rozpoczną się jednak już uroczyste obchody. 18 września o godz. 17:30 z bazyliki San Giorgio Maggiore w Forcella wyruszą procesyjnie przedstawiciele Komitetu św. Januarego oraz grupy synodalnej wyznaczonej przez sekretariat Synodu, którzy przejdą do katedry w Neapolu, poprzedzani przez zespół orkiestry Karabinierów.

Katakumby świętego Januarego
Katakumby świętego Januarego

W tym czasie z kościoła żw. Restytuty wyruszy procesja wejściowa prowadzona przez czterech pochodniarzy, którzy zapalą jeden przygotowany świecznik na prezbiterium. Dwie pary uczestników synodu przyniosą amforę z poświęconym olejem i nową lampę wotywną, aby umieścić je w prezbiterium.

Lampa w krypcie św. Januarego

Arcybiskup Neapolu, kard. Domenico Battaglia zapali lampę i uda się na miejsce do celebrowania Nieszporów, podczas których wygłosi homilię.

Przekaże on następnie dokumenty synodalne wyznaczonym osobom. Na zakończenie arcybiskup zaniesie zapaloną lampę do krypty i ustawi ją przed relikwiami św. Januarego.

W piątek, 19 września, katedra neapolitańska otwarta zostanie o godz. 7:30 i będzie dostępna do godz. 21:00. O godz. 8:00 zostanie odprawiona Msza Święta, a następnie o 8:45 odczytanie Męki św. Januarego.

Ukazanie wiernym krwi świętego Januarego

O godz. 10:00 kardynał kard. Battaglia uda się do Kaplicy Skarbca. Razem z opatem Vincenzo De Gregorio, burmistrzem Gaetano Manfredim oraz gubernatorem Vincenzo De Lucą otworzy sejf przechowujący ampułki z krwią świętego Januarego. Relikwie zostaną przeniesione na główny ołtarz katedry na uroczystą celebrację Eucharystyczną, podczas której, w przypadku cudownego zjawiska upłynnienia krwi, zostanie to ogłoszone obecnym wiernym.

Po zakończeniu Mszy Świętej arcybiskup przejdzie główną nawą i, wychodząc na zewnątrz, ukaże miastu i wiernym ampułki z Krwią Świętego Męczennika.

Arcybiskup Neapolu przedstawia ampułkę z krwią św. Januarego papieżowi Franciszkowi
Arcybiskup Neapolu przedstawia ampułkę z krwią św. Januarego papieżowi Franciszkowi

Św. January poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie za panowania cesarza Dioklecjana. Odmówił złożenia ofiary rzymskim bogom. Miał wtedy 33 lata. Według podań, jedna z kobiet będących świadkiem męczeńskiej śmierci, zebrała do pojemników nieco krwi świętego, któ®a przechowywana jest obecnie w neapolitańskiej katedrze.

Oktawa dziękczynna

To będzie kulminacja uroczystości ku czci wielkiego patrona Neapolu. Jednak dalsze obchody trwać będą przez całą oktawę. W niedzielę, 21 września, o godz. Sprawowana będzie 18:30 Msza Święta z udziałem Rycerzy i Dam z Południowoturyńskiego Wikariatu Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Do 26 września odbywać się będzie Oktawarium dziękczynne. Każdego ranka o godz. 9:00 w Kaplicy Skarbca odprawiana będzie Msza Święta pod przewodnictwem prałata. Po jej zakończeniu ampułka z Krwią zostanie przeniesiona na główny ołtarz, przekazana Kanonikowi katedry do adoracji wiernych do godz. 12:30. Modlitwy i adoracja będą kontynuowane od godz. 16:30 do 18:30, kiedy odprawiona zostanie Msza Święta.

Po południu w trakcie Oktawarium odbędą się pielgrzymki.

Kardynał zaprasza wszystkich

Arcybiskup Neapolu kard. Battaglia zaprasza wiernych do udziału w uroczystościach, ale także do realizacji wskazań synodalnych. „Teraz nadchodzi czas na nowy krok: przekazanie Wskazań Duszpasterskich, które – oprócz tego, że są dokumentem – są zaproszeniem do dalszego wspólnego kroczenia, do bycia w służbie naszego Kościoła partykularnego, do przeżywania naszego powołania z entuzjazmem i współodpowiedzialnością. Jest to początek etapu wdrażania, konkretnego zaangażowania i odnowionej troski o wspólnoty, młodzież, rodziny, dzieci, o tych, którzy cierpią i którym jest najtrudniej, oraz o tych, którzy szukają piękna Ewangelii w codziennym życiu” – napisał kardynał w liście do wiernych swojej diecezji.

Marzyć i budować przyszłość

„Chciałbym, aby każdy, przeżywając ten moment, mógł poczuć się bohaterem, częścią większego projektu, który może być zrealizowany jedynie dzięki wkładowi wszystkich: prezbiterów, wspólnot zakonnych, zrzeszeń świeckich, ruchów i stowarzyszeń, mężczyzn i kobiet dobrej woli” – dodał arcybiskup.

Dlatego również zaprasza do udziału w modlitwie Pierwszych Nieszporów Uroczystości św. Januarego, naszego Świętego Patrona w Katedrze Neapolitańskiej w czwartek, 18 września 2025 r., o godzinie 18:00.

„Czekam na was, aby się modlić, dziękować i wspólnie patrzeć na teraźniejszość, by marzyć i budować przyszłość, z pewnością, że idziemy jako Kościół żywy i gościnny, Kościół otwartych drzwi, który wsłuchuje się i pozwala się prowadzić Duchowi” – podsumował kard. Battaglia.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

18 września 2025, 07:04
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję