Neapol gotowy na uroczystość i cud św. Januarego

Słynna Uroczystość św. Januarego w tym roku, podczas której wierni oczekują na dokonanie się cudu krwi świętego - jej przemiany ze stanu stałego w płynny - połączona będzie 19 września z zakończeniem XXXI Synodu Kościoła w Neapolu. Wręczone zostaną posynodalne „Wskazania duszpasterskie”.

Wojciech Rogacin

Uroczystość przypada 19 września, jednak już dzien wcześniej Kościół w Neapolu rozpocznie świętowanie. Zwłaszcza, że w tym roku połączone jest ono z zakończeniem XXXI Synodu miejscowego kościoła i przekazaniem „Wskazań duszpasterskich.”

Uroczystość 19 września

Wierni – nie tylko z Neapolu, ale i wielu ze świata – oczekiwać będą jak co roku cudu Świętego Januarego, czyli przejścia jego krwi zamkniętej w specjalnej fiolce ze stanu stałego w płynny. Zazwyczaj dokonuje się to co roku, a ampułka z płynną krwią pokazywana jest wiernym podczas uroczystości. W tym roku ma się to stać 19 września w dniu patrona Neapolu i włoskiego regionu Kampanii.

Przekazanie dokumentów synodalnych

Dzień wcześniej – jak informuje diecezja Neapolu – rozpoczną się jednak już uroczyste obchody. 18 września o godz. 17:30 z bazyliki San Giorgio Maggiore w Forcella wyruszą procesyjnie przedstawiciele Komitetu św. Januarego oraz grupy synodalnej wyznaczonej przez sekretariat Synodu, którzy przejdą do katedry w Neapolu, poprzedzani przez zespół orkiestry Karabinierów.

Katakumby świętego Januarego

W tym czasie z kościoła żw. Restytuty wyruszy procesja wejściowa prowadzona przez czterech pochodniarzy, którzy zapalą jeden przygotowany świecznik na prezbiterium. Dwie pary uczestników synodu przyniosą amforę z poświęconym olejem i nową lampę wotywną, aby umieścić je w prezbiterium.

Lampa w krypcie św. Januarego

Arcybiskup Neapolu, kard. Domenico Battaglia zapali lampę i uda się na miejsce do celebrowania Nieszporów, podczas których wygłosi homilię.

Przekaże on następnie dokumenty synodalne wyznaczonym osobom. Na zakończenie arcybiskup zaniesie zapaloną lampę do krypty i ustawi ją przed relikwiami św. Januarego.

W piątek, 19 września, katedra neapolitańska otwarta zostanie o godz. 7:30 i będzie dostępna do godz. 21:00. O godz. 8:00 zostanie odprawiona Msza Święta, a następnie o 8:45 odczytanie Męki św. Januarego.

Ukazanie wiernym krwi świętego Januarego

O godz. 10:00 kardynał kard. Battaglia uda się do Kaplicy Skarbca. Razem z opatem Vincenzo De Gregorio, burmistrzem Gaetano Manfredim oraz gubernatorem Vincenzo De Lucą otworzy sejf przechowujący ampułki z krwią świętego Januarego. Relikwie zostaną przeniesione na główny ołtarz katedry na uroczystą celebrację Eucharystyczną, podczas której, w przypadku cudownego zjawiska upłynnienia krwi, zostanie to ogłoszone obecnym wiernym.

Po zakończeniu Mszy Świętej arcybiskup przejdzie główną nawą i, wychodząc na zewnątrz, ukaże miastu i wiernym ampułki z Krwią Świętego Męczennika.

Arcybiskup Neapolu przedstawia ampułkę z krwią św. Januarego papieżowi Franciszkowi

Św. January poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie za panowania cesarza Dioklecjana. Odmówił złożenia ofiary rzymskim bogom. Miał wtedy 33 lata. Według podań, jedna z kobiet będących świadkiem męczeńskiej śmierci, zebrała do pojemników nieco krwi świętego, któ®a przechowywana jest obecnie w neapolitańskiej katedrze.

Oktawa dziękczynna

To będzie kulminacja uroczystości ku czci wielkiego patrona Neapolu. Jednak dalsze obchody trwać będą przez całą oktawę. W niedzielę, 21 września, o godz. Sprawowana będzie 18:30 Msza Święta z udziałem Rycerzy i Dam z Południowoturyńskiego Wikariatu Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Do 26 września odbywać się będzie Oktawarium dziękczynne. Każdego ranka o godz. 9:00 w Kaplicy Skarbca odprawiana będzie Msza Święta pod przewodnictwem prałata. Po jej zakończeniu ampułka z Krwią zostanie przeniesiona na główny ołtarz, przekazana Kanonikowi katedry do adoracji wiernych do godz. 12:30. Modlitwy i adoracja będą kontynuowane od godz. 16:30 do 18:30, kiedy odprawiona zostanie Msza Święta.

Po południu w trakcie Oktawarium odbędą się pielgrzymki.

Kardynał zaprasza wszystkich

Arcybiskup Neapolu kard. Battaglia zaprasza wiernych do udziału w uroczystościach, ale także do realizacji wskazań synodalnych. „Teraz nadchodzi czas na nowy krok: przekazanie Wskazań Duszpasterskich, które – oprócz tego, że są dokumentem – są zaproszeniem do dalszego wspólnego kroczenia, do bycia w służbie naszego Kościoła partykularnego, do przeżywania naszego powołania z entuzjazmem i współodpowiedzialnością. Jest to początek etapu wdrażania, konkretnego zaangażowania i odnowionej troski o wspólnoty, młodzież, rodziny, dzieci, o tych, którzy cierpią i którym jest najtrudniej, oraz o tych, którzy szukają piękna Ewangelii w codziennym życiu” – napisał kardynał w liście do wiernych swojej diecezji.

Marzyć i budować przyszłość

„Chciałbym, aby każdy, przeżywając ten moment, mógł poczuć się bohaterem, częścią większego projektu, który może być zrealizowany jedynie dzięki wkładowi wszystkich: prezbiterów, wspólnot zakonnych, zrzeszeń świeckich, ruchów i stowarzyszeń, mężczyzn i kobiet dobrej woli” – dodał arcybiskup.

Dlatego również zaprasza do udziału w modlitwie Pierwszych Nieszporów Uroczystości św. Januarego, naszego Świętego Patrona w Katedrze Neapolitańskiej w czwartek, 18 września 2025 r., o godzinie 18:00.

„Czekam na was, aby się modlić, dziękować i wspólnie patrzeć na teraźniejszość, by marzyć i budować przyszłość, z pewnością, że idziemy jako Kościół żywy i gościnny, Kościół otwartych drzwi, który wsłuchuje się i pozwala się prowadzić Duchowi” – podsumował kard. Battaglia.