Młodzi i kryzys klimatyczny – wystawa fotografii w Borgo Laudato si'

55 fotografii młodych autorów z całego świata prezentowanych jest na wystawie „Earth Partner”, otwartej w Borgo Laudato si’ otwartych 5 września przez Papieża Leona XIV w Castel Gandolfo. Wystawa ma wyrażać połączenie – poprzez sztukę – natury z człowieczeństwem i z jego duchowością.

Wojciech Rogacin - Watykan

Borgo Laudato si’ w Castel Gandolfo, niedawno otwarte przez papieża Leona XIV, gości do 3 października prace młodych fotografów wybranych w konkursie „Earth Partners Prize”. Wystawa ma opowiadać o „wspólnym domu”, o jego ranach, o trosce o niego, o odporności wielu społeczności dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami, a także o strachu i niepokoju towarzyszącym młodemu pokoleniu – wyjaśniła Marianna Beltrami, młoda dyrektor artystyczna „Emotions to Generate Change”, partnera inicjatywy.

Sztuka przywraca człowieczeństwo i nadzieję

Prezentację wystawy, w której uczestniczyli także niektórzy młodzi artyści, otworzył ks. Lucio Adrián Ruiz: „Sztuka nie jest jedynie ozdobą — powiedział sekretarz Dykasterii ds. Komunikacji — ma zdolność otwierania przestrzeni wewnętrznej, zanurzenia odwiedzającego w doświadczeniu spokoju i głębi, w kontraście do gorączkowej komunikacji, która często sprawia, że czujemy się bezbronni i bezsilni. Sztuka przywraca nam człowieczeństwo i nadzieję. Nie jest to zobowiązanie retoryczne, ale konkretne: wsłuchując się i angażując nasze zasoby. Tutaj spotykają się proroczy głos „Laudato si’” i kreatywność współczesnego świata: dialog, w którym wiara i sztuka wzajemnie się oświetlają”.

Dlaczego Kościół mówi o środowisku?

Na konferencji prezentującej wystawę obecny był również kardynał Fabio Baggio, sekretarz Centrum Zaawansowanego Kształcenia Laudato si’ w Castel Gandolfo. Purpurat wyjaśnił sens chrześcijańskiego zaangażowania na rzecz środowiska wobec tych, którzy chcieliby, aby Kościół zajmował się wyłącznie duchową troską o dusze i ich zbawienie: „Kiedy mówimy o zbawieniu, mówimy o zbawieniu. Jesteśmy wezwani do podejmowania wyzwań, na które musimy odpowiedzieć. Chcę przypomnieć Księgę Rodzaju, rozdziały pierwszy i drugi, które wzywają nas do dwóch postaw: świadomości, że wszystko, czym się cieszymy, nie jest naszą własnością, oraz świadomości, że to nasza odpowiedzialność, by się o to troszczyć” – mówił kardynał Baggio.

Nie rezygnacja, a kreatywność

Z kolei Amber Olson Testino, współzałożycielka Earth Partners Prize, dodała: „To, co zobaczycie, nie jest rezygnacją, lecz pozytywnością i determinacją. To zaproszenie do myślenia, odczuwania i działania” – aby ocalić całą ludzkość.

Wystawę do 3 października można oglądać w ogrodach Borgo Laudato si’ w Castel Gandolfo.