Maryja uczy słuchać Boga. Polacy na Kongresie Mariologicznym w Rzymie

Maryja uczy nas, jak być świętym Ludem Bożym – mówił Leon XIV na audiencji dla Kongresu Papieskiej Akademii Maryjnej. W obradach uczestniczyła też silna reprezentacja polskich teologów i mariologów. Wystąpienia naukowców z KUL, UKSW, Częstochowy i Białegostoku dotyczyły m.in. roli Maryi w Kościele synodalnym, udziału kobiet w życiu wspólnoty oraz wymiaru pokoju i sprawiedliwości.

Karol Darmoros

Polacy na kongresie

Pierwszego dnia w polskiej grupie językowej referaty wygłosili m.in. ks. prof. Marek Chmielewski (KUL), który przedstawił temat maryjności jako drogi życia duchowego i Kościoła synodalnego, ks. dr Kamil Zadrożny z Częstochowy, mówiący o Maryi jako Dziewicy słuchającej, oraz ks. dr hab. Andrzej Proniewski z Białegostoku, który zaprezentował mariologiczne spojrzenie na komunię, uczestnictwo i misję Kościoła.

Drugiego dnia głos zabrały dr Iwona Krysiak (UKSW/Niepokalanów), podejmując temat maryjnego udziału kobiet w życiu Kościoła, oraz dr Alicja Święcicka (UKSW), która mówiła o kulcie maryjnym jako świadectwie na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie ks. dr. Eugeniusza Vintou (UKSW), poświęcone maryjnemu obliczu diecezji pińskiej w świetle nauczania Sługi Bożego bp. Zygmunta Łozińskiego. „Kongres ukazał, że Kościół trzeciego tysiąclecia pragnie odczytywać swoją drogę synodalną w świetle maryjnego oblicza, znajdując w Maryi przewodniczkę w wierze, nadziei i komunii” – podkreślił ks. Vintou, zasiadający w Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Papieskie wskazania

Podczas audiencji z uczestnikami kongresu Papież Leon XIV przypomniał, że Maryja jawi się jako wzór słuchania Słowa Bożego. Cytując św. Augustyna, podkreślił: „Ten jest najlepszym Twoim sługą, komu nie tyle na tym zależy, aby usłyszeć od Ciebie to, czego by chciał, ile raczej na tym, by chcieć tego, co od Ciebie usłyszał”.

Ojciec Święty mówił o „Kościele o sercu maryjnym”, który integruje rozum i uczucie, ciało i duszę, osobę i wspólnotę. Papież wyraził przekonanie, że pobożność i praktyki maryjne uwalniają od fatalizmu, powierzchowności i fundamentalizmu. Jak dodał, pobożność maryjna przyczynia się do nadania głosu i godności tym, którzy są składani w ofierze na ołtarzach starych i nowych bożków.