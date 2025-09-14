Litania do św. Jana Pawła II

Wśród setek, a być może i tysięcy litanii jest i ta, której słowa można kierować do św. Jana Pawła II i to w różnych językach (sjanpawel2.pl)

Jan Paweł II w swoich osobistych notatkach modlitwę nazwał „tłumaczką nadziei” i „językiem nadziei”. Uważał, że człowiek modlący się otwiera się na obecność Boga, a przez to nie jest zdany wyłącznie na swoje siły ani na zmienne okoliczności świata. Wśród setek, a być może i tysięcy litanii jest i ta, której słowa można kierować do św. Jana Pawła II i to w różnych językach.

Litanię można odmawiać po polsku, angielsku, włosku, niemiecku, słowacku, portugalsku i hiszpańsku. Wersje te są dostępne stacjonarnie, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Powstały z myślą o pielgrzymach – niezależnie od tego, skąd przybywają – mogą się modlić się w swoim ojczystym języku.

Litania jest krótka, a w zwrotach do świętego odnajduje się istotę tego jakie sprawy były mu bliskie: „Promotorze cywilizacji miłości, Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, Przyjacielu i Wychowawco Młodzieży, Odwiedzający Więźniów, Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych”.

Wyróżnione 14/09/2025 Urodziny Leona XIV: 8 ważnych momentów początku pontyfikatu Z okazji przypadających w niedzielę 70. urodzin Ojca Świętego Leona XIV przypominamy ważne wydarzenia z pierwszych miesięcy jego posługi Piotrowej, które podkreślają zaangażowanie ...

Litanię zatwierdził ówczesny metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz w kwietniu 2011 roku. Modlitwa została stworzona zbiorowo, przez kilka niezależnych zespołów, powołanych przez kard. Dziwisza zaraz po ogłoszeniu daty beatyfikacji Jana Pawła II.

Litanię do Jana Pawła lI, wydało i propaguje Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie na Białych Morzach. Usytuowane jest ono na terenach poeksploatacyjnych dawnych zakładów „Solvay”, nieopodal miejsca, w którym podczas II wojny światowej pracował młody robotnik, Karol Wojtyła. Powołane 2 stycznia 2006 roku w Krakowie przez kard. Stanisława Dziwisza jako wotum dziękczynne wiernych za pontyfikat Ojca Świętego. Jest Jego symbolicznym ziemskim domem.

W skład Centrum wchodzi: Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego, Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Centrum Konferencyjne, Wieża Fatimska, Dom Pielgrzyma:

Litania do św. jana Pawła II dostępna w różnych językach: https://sjanpawel2.pl/2025/08/08/litanie-do-sw-jana-pawla-ii-dostepne-w-roznych-jezykach/

Monika Stojowska / KUL