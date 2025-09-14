Litania do św. Jana Pawła II
Litanię można odmawiać po polsku, angielsku, włosku, niemiecku, słowacku, portugalsku i hiszpańsku. Wersje te są dostępne stacjonarnie, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Powstały z myślą o pielgrzymach – niezależnie od tego, skąd przybywają – mogą się modlić się w swoim ojczystym języku.
Litania jest krótka, a w zwrotach do świętego odnajduje się istotę tego jakie sprawy były mu bliskie: „Promotorze cywilizacji miłości, Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, Przyjacielu i Wychowawco Młodzieży, Odwiedzający Więźniów, Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych”.
Litanię zatwierdził ówczesny metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz w kwietniu 2011 roku. Modlitwa została stworzona zbiorowo, przez kilka niezależnych zespołów, powołanych przez kard. Dziwisza zaraz po ogłoszeniu daty beatyfikacji Jana Pawła II.
Litanię do Jana Pawła lI, wydało i propaguje Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie na Białych Morzach. Usytuowane jest ono na terenach poeksploatacyjnych dawnych zakładów „Solvay”, nieopodal miejsca, w którym podczas II wojny światowej pracował młody robotnik, Karol Wojtyła. Powołane 2 stycznia 2006 roku w Krakowie przez kard. Stanisława Dziwisza jako wotum dziękczynne wiernych za pontyfikat Ojca Świętego. Jest Jego symbolicznym ziemskim domem.
W skład Centrum wchodzi: Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego, Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Centrum Konferencyjne, Wieża Fatimska, Dom Pielgrzyma:
Litania do św. jana Pawła II dostępna w różnych językach: https://sjanpawel2.pl/2025/08/08/litanie-do-sw-jana-pawla-ii-dostepne-w-roznych-jezykach/
Monika Stojowska / KUL
