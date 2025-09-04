Król Karol odwiedził wspólnotę św. Johna Henry’ego Newmana

Król Karol odwiedził oratorium w Birmingham, aby uczcić pamięć św. Johna Henry’ego Newmana. Choć król jest głową Kościoła anglikańskiego nigdy nie ukrywał swego podziwu dla tego XIX-wiecznego konwertyty, który porzucił anglikanizm, by przyjąć wiarę katolicką. 31 lipca Leon XIV zapowiedział nadanie Newmanowi tytułu doktora Kościoła.

Krzysztof Bronk – Watykan

Podziw króla dla konwertyty

Karol osobiście uczestniczył w kanonizacji oksfordzkiego profesora, która miała miejsce 13 października 2019 r. Z tej okazji napisał też artykuł do L’Osservatore Romano, w który wyraził swe uznanie dla Newmana, nazywając go „nieustraszonym obrońcą prawdy” i „myślicielem wyprzedającym swe czasy”.

Wczoraj monarcha odwiedził założone przez Newmana oratorium w Birmingham. Na miejscu powitał go bp Bernard Longley oraz przełożony oratorianów ks. Ignatius Harrison.

Newman zainspirował Elgara

Jak podaje The Catholic Herald, król zwiedził oratorium, w tym zakrystię kościoła, w której przechowywane są szaty liturgiczne Newmana oraz jego pokój, który pozostał dokładnie taki sam, jakim zostawił go angielski święty w chwili swej śmierci w 1890 r. Karol mógł się również zapoznać z rękopisem poematu „The Dream of Gerontius”, na podstawie którego Edward Elgar skomponował w 1900 r. oratorium o tym samym tytule.

Nowe zarzewie katolicyzmu

Św. John Henry Newman założył oratorium w Birmingham w 1848 r., cztery lata po nawróceniu na katolicyzm. Była to pierwsza wspólnota zgromadzenia założonego przez św. Filipa Neri. Dziś, jak podaje The Catholic Herald, oratorium liczy siedem domów w Anglii i Walii. Ma też więcej seminarzystów niż jakakolwiek diecezja w Wielkiej Brytanii. Jest ono zarzewiem odrodzenia katolicyzmu w tym kraju, przyjmując co roku setki konwertytów.