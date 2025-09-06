Kard. Sepe: jubileusz archidiecezji lwowskiej okazją do modlitwy o pokój

Obchody 650-lecia łacińskiej metropolii halickiej są okazją do przypomnienia światu o dramacie wojny na Ukrainie i zachętą do dalszej modlitwy w intencji pokoju – powiedział we Lwowie wysłannik papieski kard. Crescenzio Sepe.

Mariusz Krawiec SSP – Lwów

Emerytowany arcybiskup Neapolu został posłany do Lwowa przez Papieża Leona XIV, do reprezentowania go na uroczystościach 650-lecia łacińskiej metropolii halickiej, która znajduje swoją kontynuację we współcześnie istniejącej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

Dziś w południe we lwowskiej katedrze Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył kard. Sepe. Legat papieski w swojej homilii przypomniał bogatą w wydarzenia historię archidiecezji, na czele której stoi obecnie abp Mieczysław Mokrzycki. Nie omieszkał także odwołać się do dramatycznej sytuacji, jaka związana jest z toczącą się na Ukrainie wojną. „Historia przenika się aktualnie toczącym się dramatem. Tocząca się wojna pozostawia w ludziach bolesne blizny: uchodźcy, poranieni, zrozpaczeni, dotknięci wojną i polegli”.

Wizyta papieskiego wysłannika stała się okazją do licznych spotkań i wizyt. Kard. Crescenzio Sepe, który przebywa we Lwowie od czwartkowego wieczoru, w piątek odwiedził lwowskie centrum rehabilitacyjne dla weteranów wojennych „Niezłomni”, złożył wizytę we lwowskim biurze Wspólnoty Świętego Idziego oraz prowadzonym przez albertynów przytulisku dla bezdomnych mężczyzn. W podmiejskich Brzuchowicach spotkał się z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej, a także odwiedził znajdujący się tam Dom Miłosierdzia.

Dziś w godzinach przedpołudniowych wysłannik papieski spotkał się z merem Lwowa Andriejem Sadowym, a w godzinach popołudniowych odwiedzi wojenny cmentarz, na którym codziennie chowani są polegli na froncie żołnierze.

W niedzielę kard. Sepe poświęci kamień węgielny pod budujący się we Lwowie nowy rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Cudownego Medalika oraz weźmie udział w dożynkach archidiecezjalnych w Kresowicach.