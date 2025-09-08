Szukaj

Kard. Schönborn papieskim wysłannikiem na uroczystości maryjne do Niemiec

Papież Leon XIV mianował kard. Christopha Schönborna swoim wysłannikiem na uroczystości związane z 350. rocznicą poświęcenia kaplicy Czarnej Madonny w kościele NMP przy Kupfergasse w Kolonii.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan 

Informacja o wyznaczeniu przez Ojca Świętego swego wysłannika została opublikowana w dniu, kiedy Kościół obchodzi święto Narodzenia NMP, a w kaplicy Czarnej Madonny w Kolonii odbywają się jedne z największych dorocznych uroczystości. Już w najbliższą niedzielę, 14 września odbędą się tam także obchody 350-lecia poświęcenia kaplicy. W imieniu Ojca Świętego będzie im przewodniczył kard. Christoph Schönborn OP, arcybiskup senior archidiecezji wiedeńskiej. 

Kaplica Czarnej Madonny w kościele NMP przy Kupfergasse, to jedno z najważniejszych miejsc kultu w Kolonii, należące też do najpopularniejszych na terenie całych Niemiec. Przed słynącym łaskami wizerunkiem Maryi, czczonej jako Matka Miłosierdzia, nieustannie modlą się mieszkańcy miasta i turyści. Historia tego miejsca sięga XVII w. i obecności w Kolonii sióstr karmelitanek. Na terenie ich ówczesnego klasztoru została wzniesiona kaplica, wzorowana na Domku Loretańskim, w której  do dziś przechowywana jest figura Czarnej Madonny. Stała się miejscem pielgrzymowania dla osób, które nie mogły się udać do włoskiego Loreto. Poświęcenie kaplicy odbyło się 8 września 1675 r. 

08 września 2025, 12:31
