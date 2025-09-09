Jubileusz 150-lecia werbistów: „nieść światło Boga w zraniony świat”

Zgromadzenie Słowa Bożego – werbiści – obchodzi 150. rocznicę swojego powstania. W dniu jubileuszu - 8 września - w Domu Generalnym w Rzymie otwarto wystawę misyjną, a wieczorem w parafii św. Benedykta sprawowano uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem kard. Ángela Fernándeza Artime.

Karol Darmoros

Wdzięczność i radość werbistów

„Dla nas to przede wszystkim czas wdzięczności za wszystko, co Bóg uczynił dla nas i przez nas” – powiedział w rozmowie z mediami watykańskimi pochodzący z Brazylii o. Anselmo Ricardo Ribeiro, który od lipca ubiegłego roku pełni funkcję przełożonego generalnego werbistów. Jak podkreślił, jubileusz to również okazja do spojrzenia wstecz i oceny: „W naszej historii są światła, ale i cienie – za nie musimy prosić o przebaczenie – i wreszcie to czas, by myśleć o przyszłości” – dodał.

Korzenie i duchowe dziedzictwo

Zgromadzenie Słowa Bożego zostało założone 8 września 1875 r. w Steyl, niewielkiej miejscowości w Holandii, przez św. Arnolda Janssena. Wspólnie z innymi współbraćmi rozpoczął dzieło misyjne w trudnych warunkach, wierząc, że – jak mawiał – „żyjemy w czasach, w których wiele rzeczy się wali, ale w zamian muszą powstać nowe”.

Jego duchowym współpracownikiem i wzorem misyjnego oddania był św. Józef Freinademetz, pierwszy misjonarz w Chinach. Obaj zostali kanonizowani w 2003 roku przez Papieża Jana Pawła II.

Misja w świecie cyfrowym i poranionym

„Przyszłość jest teraz: za nami już jedna czwarta nowego stulecia (…) Jesteśmy analogowi, a powołani do bycia misjonarzami w świecie cyfrowym” – zauważył o. Ribeiro. Misją werbistów pozostaje niesienie Ewangelii w miejsca, gdzie nie została ona jeszcze głoszona lub tam, gdzie jej obecność jest zbyt słaba.

„Trzeba zrozumieć, jak ‘uzdrowić’ rany zranionego świata, w którym także my jesteśmy poranieni. Jesteśmy ludźmi. Misjonarze poranieni, którzy troszczą się o innych poranionych. Najważniejsze to nieść światło Chrystusa tak, by mogło ono rozbłysnąć w ciemności” – podkreślił.

Wyróżnione 29/03/2025 Misja Boża dzisiaj: Werbiści obchodzą 150. rocznicę konferencją Uzdrowienie ran, wyzwania postmodernizmu, uczenie się z innych kultur, inspiracja religią – to niektóre z tematów omawianych odbywającej się w Rzymie konferencji z okazji 150. ...

Wspólnota międzynarodowa i nowe powołania

Zgromadzenie liczy obecnie prawie 6 tys. członków, działających w 79 krajach na wszystkich kontynentach. „Jesteśmy wspólnotą międzynarodową i wielokulturową, pochodzimy z 77 nacji” – wyjaśnił przełożony generalny werbistów. Choć Europa i Ameryka doświadczają kryzysu powołań, to dynamiczny rozwój zgromadzenia widoczny jest w Afryce i Azji. To właśnie z Azji wywodzi się obecnie ponad połowa werbistów. Obawy budzi spadek liczby osób konsekrowanych.

Obecność i pokój – przesłanie Papieży

Zdaniem o. Anselmo Ricardo Ribeiro kluczem do misji jest nie tylko głoszenie słowa, ale także bycie blisko ludzi. „Misjonarz musi pytać: czy moja obecność jest obecnością pokoju, czy tylko ciekawskiego przybysza? Czasem trzeba być po prostu w ciszy. Nasza obecność powinna być obecnością pokoju, która napełnia życie ludzi i wspólnoty” – zaznaczył.

W tym kontekście przywołał ubiegłoroczne wezwanie Papieża Franciszka, który mówił werbistom, by byli budowniczymi pokoju na świecie. Taką postawę promuje też Papież Leon XIV, który jako augustianin, o. Robert Francis Prevost spędził 20 lat na misjach w Peru. „Jego obecność jest obecnością pokoju. On również jest misjonarzem, który pracuje nie tylko słowem, ale także samą obecnością” – podkreślił przełożony generalny werbistów.