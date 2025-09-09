Francja: co pociąga młodych do życia zakonnego?

Kościół we Francji nadal zmaga się z kryzysem powołań do życia konsekrowanego. Zmienia się jednak motywacja młodych zakonników. Wstępują do klasztoru przede wszystkim dla Boga. Pragną modlitwy i transcendencji. Ważna jest dla nich liturgia. To przełom generacyjny względem poprzednich pokoleń, które stawiały na zaangażowanie społeczne. Zdecydowana większość nowych powołań pochodzi ze środowisk „bardzo katolickich”.

Krzysztof Bronk – Watykan

W miniony weekend w Paryżu odbył się krajowy Jubileusz Życia Konsekrowanego. Wzięło w nim udział ok. tysiąca osób konsekrowany. W sumie we Francji jest ponad 17 tys. zakonnic, niemal 5 tys. zakonników, 3 tys. księży zakonnych i ponad 600 dziewic konsekrowanych.

Z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego dziennik La Croix opublikował wyniki badań przeprowadzonych przez socjolog religii Isabelle Jonveaux na temat nowych powołań zakonnych i ich motywacji.

Pragną modlitwy i transcendencji

„Nie wstępuje się już zakonu w celu wykonywania konkretnych czynności – zauważa Jonveaux. – Wszystko, co dotyczy działalności nauczycielskiej, szpitalnej, misyjnej nie ma już znaczenia”. Socjolog religii zauważa, że w nowych pokoleniach nastąpił „powrót do oczekiwań czysto religijnych, w reakcji na pokolenia, które bardzo angażowały się wymiar społeczny. Chcą modlitwy i transcendencji” – dodaje Jonveaux.

Pochodzą ze środowisk „bardzo katolickich”

Biorąc pod uwagę obecną we Francji falę nawróceń wśród młodych pokoleń ze środowisk dalekich od Kościoła, znamienne jest to, że ci, którzy dziś decydują się na życie konsekrowane, pochodzą ze środowisk „bardzo katolickich”. 85 proc. nowych osób konsekrowanych zostało ochrzczonych w wieku niemowlęcym. 76 proc. co niedzielę chodziło z rodzicami do kościoła. Połowa należała do harcerstwa, głównie do Skatów Europy. Zdecydowana większość przyszłych zakonników była ministrantami.

Powołanie odkryte w młodości

Badania potwierdziły, że w większości wypadków powołanie nie pojawiło się niespodziewanie, ale często rodziło się już w dzieciństwie i dojrzewało przed długi czas w środowisku sprzyjającym duchowym poszukiwaniom i spotkaniom z osobami konsekrowanymi.

Pomógł skauting

Cytowana przez dziennik La Croix Marjorie opowiada, że „bardzo wcześnie nawiązała relację z Panem Bogiem dzięki modlitwie w rodzinie”. Już w wieku 9 lat podczas rodzinnych rekolekcji u benedyktynek po raz pierwszy „doświadczyła powołania”. „Widząc radość sióstr i piękno śpiewów, pomyślałam: ‘Chcę zostać siostrą’”. Przyznaje, że jej późniejsze zaangażowanie w ruch Skautów Europy stopniowo wzmacniało to pragnienie.

Być bliżej Eucharystii

Z kolei brat Nicolas-Joseph, kapucyn, przyznaje, że w wieku 14 lat doświadczył nagłego nawrócenia. „Byłem na dziedzińcu szkoły i nagle zrozumiałem, że Bóg istnieje i mnie kocha”. Poprosił wówczas o możliwość służenia do Mszy, „aby być bliżej Eucharystii”.

Pragną radykalności

Nowi zakonnicy i zakonnice zgodnie zaświadczają o „pragnieniu radykalności”. Środowisko życia wypełnione modlitwą i służbą, a także wymogi celibatu wydają się przyciągać tych młodych ludzi poszukujących absolutu. Pragną życia bardziej wymagającego niż to, które oferuje im społeczeństwo.