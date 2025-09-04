Bł. Carlo Acutis uzdrawia, inspiruje i jednoczy w wierze Brytyjczyków

Urodzony w Londynie błogosławiony, a wkrótce święty, Karol Acutis jest już czczony w dwóch sanktuariach diecezji westminsterskiej. Kolejne parafie w Anglii i Walii ubiegają się o jego relikwie, chcą tworzyć sanktuaria i centra duchowości dla młodych, działa też ekumeniczna, katolicko-anglikańska szkoła jego imienia.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

18 maja 1991 r. czyli dwa tygodnie po urodzeniu Acutis został ochrzczony w londyńskiej Parafii Matki Bożej Bolesnej, prowadzonej przez Braci Serwitów (Zakon Żebraczy Braci Służebników Maryi). Kościół mieści się przy Fulham Road, znanej z ekskluzywnych sklepów, restauracji i stadionu Chelsea FC. Wspólnota nazywa siebie „miejscem nadziei", odpoczynku i odnowy. Mówią, że ich kościół jest „gościnnym zajazdem”, otwartym dla ludzi z każdej wiary i kultury, dla osób w związkach małżeńskich, rozwiedzionych i samotnych. W każdy poniedziałek, po porannej Mszy św. o godz. 10.00 wystawiane są relikwie bł. Karola, który patronuje teraz przygotowaniom obchodów 150-lecia parafii, 14 września. Tego dnia zostanie odprawiona Międzynarodowa Msza Święta, a ponieważ Karol słynął ze swojej szczodrości, jednym ze sposobów świętowania jest wzięcie udziału w akcji „150 aktów dobroci”. Parafianie wysyłają mailem lub zostawiają w kościele kartki z opisem osobistego dzieła miłosierdzia, które publikowane są w mediach społecznościowych, inspirując innych.

Doświadczyć „przebłysku nieba"

Drugie angielskie sanktuarium bł. Karola Acutisa mieści się w Kościele Bożego Ciała przy Maiden Lane. Parafię powołano w 1874 r. jako akt zadośćuczynienia za grzechy przeciw Najświętszej Eucharystii popełnione w tamtym czasie i później. Działa tu Sodalicja Najświętszego Sakramentu, bractwo czczące Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. I to miejsce jest szczególne na mapie Londynu, bo znajduje się wśród zgiełku miasta, w słynnnym Covent Garden. Jak mówi o nim kard. Vincent Nichols: „doświadczycie tam przebłysku Nieba i Bożego miłosierdzia, pokoju i ukojenia”. W 2021 r. arcybiskup Westminsteru podarował kościołowi relikwię bł. Karola, pierwszej klasy, zawierającą kępkę jego włosów. Pieniądze konieczne na organizację sanktuarium przekazali ludzie z całego świata, potrzebną kwotę zebrano zaledwie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia zbiórki.

Przewodnik po „kluczowych" sakramentach

Obie londyńskie świątynie, w których szczególnie czczony jest Karol Acutis, otrzymały jego relikwie w tym samym czasie i jak powiedział wówczas kardynał Nichols: „Każdy z tych kościołów godny jest odwiedzenia ze względu na swoje piękno, ale jeszcze bardziej ze względu na znaczenie, jakie każdy z nich reprezentuje dla dwóch kluczowych sakramentów w życiu ucznia Jezusa i życia katolika: Chrztu i Eucharystii. Mamy nadzieję i modlimy się, że przykład tego młodego człowieka, który został ochrzczony w kościele na Fulham Road i przeżył swoje życie w bliskim objęciu Jezusa w Eucharystii, pomoże nam wszystkim ustalić właściwe priorytety w życiu”.

Kolejne sanktuarium oraz centrum informacji i edukacji o Karolu powstaje w zbiorczej parafii Błogosławionego Karola Acutisa w Wolverhampton, która gromadzi wiernych trzech kościołów: pw. św. Michała Archanioła, następnie pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła oraz pod wezwaniem św. Bernadety w Wombourne.

Wzór nie tylko dla katolików

Karol Acutis stał się również patronem ekumenicznej, katolicko-anglikańskiej Szkoły św. Chada. Pierwotnie szkoła katolicka powstała we wrześniu 1976 roku. 33 lata później rozpoczęto współpracę z Kościołem Anglii, tworząc wspólną szkołę wyznaniową. W 2023 roku, po licznych konsultacjach z uczniami i lokalną społecznością, Szkoła św. Chada stała się Katolicką i Anglikańską Akademią im. Błogosławionego Carla Acutisa.

Orędownik w chorobie

Z kolei w miejscowości Malmesbury hr. Wiltshire mamy wspólnotę św. Aldhelma – pierwszą parafię w Anglii – gdzie znajduje się witraż poświęcony bł. Karolowi. Po publikacji artykułu w „Telegraph” kościół odnotował gwałtowny wzrost liczby odwiedzających, odnotowano także świadectwo uzdrowienia za jego wstawiennictwem. W kwietniu 6-letnia dziewczynka zachorowała na rzadkie schorzenie neurologiczne, zespół Guillaina-Barrégo, które spowodowało paraliż całego ciała. Wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej i podłączono do respiratora. Obecnie odzyskała pełną sprawność w górnej części ciała. W czasie choroby parafianie z kościoła św. Aldhelma żarliwie modlili się do błogosławionego Karola Acutisa, prosząc o jego wstawiennictwo i jak mówią: „Głęboko wierzymy, że wstawiennictwo Karola w znacznym stopniu przyczyniło się do szybkiego i niezwykłego powrotu do zdrowia dziewczynki i mamy nadzieję, że w pełni wyzdrowieje”.