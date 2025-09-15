Dziś Jubileusz Pocieszenia: przejść do życia przez ból i żałobę

Krzysztof Bronk i Benedetta Capelli - Watykan

Dziecko w niebie

Andreana jest włoskim psychologiem klinicznym i psychoterapeutką z Parmy. Zawsze zajmowała się problemami innych. 17 czerwca 1991 r. jej 21-letnia córka odebrała sobie życie. „Byłam pod ziemią wraz z moją córką. Nie miałam odpowiedzi” – wspomina, podkreślając, że jej życie, niegdyś pełne wydarzeń i dynamiczne, nagle stało się paraliżujące. Andreana w Kościele odnalazła światło, które, jak mówi, pozwala jej znów oddychać, dzielić się doświadczeniem przebaczenia, miłosierdzia i pocieszenia. Założyła stowarzyszenie „Flgli in cielo – Dzieci w niebie”, zatwierdzone przez w 2017 r. przez Episkopat Włoch.

Camilla, córka Andreany Bassanetti

Ewangelizacja żałoby

„Zajmujemy się żałobą, ale nie przetwarzaniem żałoby, wolimy nazywać to ewangelizacją żałoby” – opowiada założycielka stowarzyszenia. „Przetwarzanie jest, jak samo słowo wskazuje, wysiłkiem, ale nie daje możliwości nowego życia. Pozostawia człowieka w sferze ludzkiej, psychologicznej, czyli w śmierci. Mówię to jako psychoterapeutka”. „Prawdziwe życie – wyjaśnia Andreana – przychodzi tylko poprzez drogę w Chrystusie, z Maryją”. Zaznacza, że to nie przypadek iż Jubileusz Pocieszenia przypada 15 września, w święto Matki Bożej Bolesnej.

Odczuć obecność Pana

Stowarzyszenie liczy dziś ponad 100 wspólnot we Włoszech i za granicą. Jej członkowie dzięki doświadczeniu Słowa Bożego uczą się postrzegać rzeczywistość nowymi oczami. To Słowo, jak mówi Andreana, pozwala odczuć obecność Pana, który staje się prawdziwym wsparciem.

Spotkanie „Figli in cielo”

Śmierć wymaga Słowa Bożego

Odwołując się do swego doświadczenia podkreśla, że po śmierci dziecka psychologia może łagodzić ból, pomóc w pogodzeniu się z losem, ale nie pozawalają przejść od śmierci do życia, ponieważ psychologia oferuje tylko słowa ludzkie. A śmierć wymaga słowa Bożego. Musimy przejść przez śmierć dzięki światłu, które daje nam Pan. Trzeba jednak mieć wiarę – dodaje Andreana.

Andreana Bassanetti