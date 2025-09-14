Duchowy magnes św. Stanisława Kostki wciąż przyciąga do Rostkowa

Niech nie przestają inspirować pasja i determinacja, które zaprowadziły św. Stanisława do świętości – powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie 43. Pielgrzymki Dzieci do Przasnysza i Rostkowa. Doroczne wydarzenie zgromadziło całe rodziny, które chciały modlić się w miejscach naznaczonych obecnością patrona dzieci, młodzieży i diecezji płockiej.

Ilona Krawczyk-Krajczyńska - Diecezja Płocka

Spotkanie rozpoczęło się w Przasnyszu, przy kościele św. Wojciecha – miejscu chrztu młodego Stanisława Kostki. Po Mszy św. celebrowanej przez bp. Milewskiego ponad cztery tysiące uczestników wyruszyło w pieszą, sześciokilometrową wędrówkę do Rostkowa – miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki. Po drodze rozbrzmiewał śpiew, modlitwy i radosne rozmowy, a pielgrzymi wędrowali w kilkunastu grupach. - Choć św. Stanisław żył prawie pięć wieków temu, jego historia wciąż działa jak duchowy magnes i inspiruje. To patron dzieci, młodzieży i całej naszej diecezji, dlatego właśnie dziś powierzałem mu wszystkie nasze intencje – powiedział bp Milewski.

(Diecezja Płocka / Facebook)

W sanktuarium w Rostkowie na pielgrzymów czekały animacje, gry i wspólna zabawa. „To wielka radość widzieć tylu ludzi – dzieci, ich rodziców, dziadków, wychowawców. Od czasu pandemii w Rostkowie nie było tylu osób. To znak, że Kościół żyje i wciąż potrafi gromadzić nas we wspólnocie” – podkreślał ks. Krzysztof Cymerman, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej i organizator wydarzenia.

(Diecezja Płocka / Facebook)

Kulminacją dnia był koncert Małej Armii Janosika – młodych talentów z południa Polski, który porwał uczestników do radosnego muzykowania. Łącznie w Rostkowie zgromadziło się około siedmiu tysięcy osób, dla wielu z nich – zwłaszcza dzieci – była to okazja, aby po raz pierwszy doświadczyć wspólnoty Kościoła. „W świecie pełnym pośpiechu potrzebujemy takich chwil, które budują wiarę i relacje” – podsumował ks. Cymerman.

(Diecezja Płocka / Facebook)

Organizacja pielgrzymki była możliwa dzięki współpracy Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej, Gminy Czernice Borowe i wolontariuszy z całej diecezji. Kolejne spotkanie – tym razem z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i średnich – zaplanowano na 20 września.

(Diecezja Płocka / Facebook)

Rostkowo – wioska na Mazowszu, w powiecie przasnyskim, gdzie urodził się św. Stanisław Kostka, od ponad stu lat jest centrum jego kultu w diecezji płockiej. W 1900 roku wzniesiono tu neogotycki kościół na miejscu wcześniejszej, zniszczonej w 1861 roku świątyni drewnianej. W 1926 roku umieszczono w nim relikwie Świętego. W 1967 roku Rostkowo gościło obchody 400-lecia jego śmierci z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły. Od 1983 roku odbywają się tu regularne pielgrzymki dzieci i młodzieży, które we wrześniu wpisują się w diecezjalne świętowanie uroczystości głównego patrona diecezji.

Czytaj także 13/09/2025 Muzyka i pokaz dronów rozświetliły Plac Świętego Piotra Plac Świętego Piotra rozbłysł w sobotę wieczorem dzięki powietrznemu pokazowi 3 tysięcy dronów i świateł, przedstawiających głównie arcydzieła Kaplicy Sykstyńskiej, ale też papieża ...