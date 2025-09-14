Francja: Rekolekcje kapłanów związanych z Papieską Unią Misyjną

Każdego roku te rekolekcje są dla nas szczególnie ważnym czasem. Możemy się spotkać, wspólnie pomodlić, odczuć braterstwo kapłańskie - powiedział dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Maciej Będziński, który w grupie 22 kapłanów w Ars, Paray-le-Monial i Lyonie odbył doroczne rekolekcje. Obecny był również biskup płocki Szymon Stułkowski.

Uczestnicy rekolekcji, które odbywały się od 8 do 12 września, w tym roku szczególnie pochylili się nad przesłaniem bł. Pauliny Marii Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. „Odkryliśmy na nowo postać Małgorzaty Marii Alacoque, św. Klaudiusza, jej spowiednika, a także św. Jana Marii Vianneya oraz wielu świętych, zwłaszcza męczenników ziemi liońskiej” - opowiedział ks. Maciej Będziński.

Rekolekcje po raz ósmy

Jak zaznaczył ks. Będziński, kapłani z Polski już po raz ósmy wyjechali na doroczne rekolekcje, które w tym roku głosił ks. Wiesław Tomkiewicz, proboszcz francusko-polskiej parafii Trójcy Świętej w Lyonie. Wygłosił kilka konferencji i towarzyszył uczestnikom jako ojciec duchowny.

Gościnny Kościół Francji i Polska Misja Katolicka

„Doświadczyliśmy ogromnej otwartości Kościoła francuskiego. Bardzo dobrze zostaliśmy przyjęci przez Polską Misję Katolicką, ale też przez naszych zaprzyjaźnionych braci z Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji w Lyonie” - podkreślił dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Za rok śladami św. Pawła

Jak poinformował media watykańskie ks. Maciej Będziński, w przyszłym roku kapłani wybierają się śladami św. Pawła. „Chcielibyśmy dotrzeć do Turcji, do Izmiru, czyli do Smyrny, tam pielgrzymować do Efezu, do Miletu, do miejsc związanych ze św. Pawłem, ze św. Janem i z Matką Najświętszą, ze św. Polikarpem i św. Ireneuszem” - opowiedział kapłan.

Formacja misyjna

Papieska Unia Misyjna ma za zadanie krzewić formację misyjną wśród kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz świeckich. Ks. Będziński przypomniał, że została założona 110 lat temu przez bł. Pawła Mannę. „Kapłani z Polski są jedną z największych grup uczestniczących w Papieskiej Unii Misyjnej. Każdego roku każdy kapłan z Polski, zrzeszony w Papieskiej Unii Misyjnej, odprawia jedną Mszę św. w intencji misji oraz przekazuje swoją osobistą ofiarę na rzecz misji, a szczególnie na pomoc dla kapłanów misyjnych” - zaznaczył dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

