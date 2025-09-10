Mija druga rocznica beatyfikacji Ulmów z Markowej. To pierwszy przypadek w dziejach polskiego Kościoła, gdy do grona błogosławionych przyjęta została cała rodzina. Rocznica zbiega się z Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ranach swojej działalności rok temu wydał książkę, która okazała się bestsellerem między innymi we Włoszech i USA, nagrodzonym prestiżową nagrodą im. kard. Giordano. Mowa o „Zabili nawet dzieci. Historia rodziny Ulmów, męczenników, którzy pomagali Żydom” autorstwa Manueli Tulli i ks. Pawła Rytel-Andrianika. Publikacja jest dostępna bezpłatnie i można ją pobrać z zasobów KUL: https://repozytorium.kul.pl/items/40869b47-3f80-4c9a-874f-b16596014f0c

Książka ukazuje głębokie dziedzictwo moralne i duchowe rodziny Ulmów, która stała się niezwykłym przykładem odwagi, miłości i wiary. Czytelnik dowiaduje się zarówno o rodzinie ratujących, ale też o tych, który byli ratowani, o żydowskich sąsiadach - Goldmanach, Grünfeldach i Didnerach. Publikacja przedstawia też świadectwa łask otrzymanych za przyczyną Ulmów przez rodzinę z Maryland w Stanach Zjednoczonych.

Wyróżnione 07/07/2025 „Dom wypełniony Chrystusem” – bp Przyborek o bł. Rodzinie Ulmów Błogosławiona Rodzina Ulmów z Markowej przypomina, czym jest prawdziwy dom. „Ten dom to obecność, tam każdy był radosny i tam każdy otrzymał to, czego potrzebował” – mówił bp Piotr ...

Błogosławieni Ulmowie oddali życie, by żyć mogli inni. Nieśli pomoc Żydom, ukrywając ich w swoim gospodarstwie na Podkarpaciu. Pierwszy z rąk okupantów zginął Józef Ulma – 44-letni żywiciel rodziny. Niemcy strzelili też do młodszej o 12 lat żony gospodarza, Wiktorii. W chwili śmierci była w ostatnim miesiącu ciąży. W krótkich odstępach czasu Niemcy zabili jeszcze: 8-letnią Stanisławę, 6-letnią Barbarę, 5-letniego Władysława, 4-letniego Franciszka, 3-letniego Antoniego. Najmłodsza ofiara – Maria – miała zaledwie 1,5 roku.

——

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny został ustanowiony przez Sejm RP 13 lipca 2023 r. 10 września ma być symbolicznym upamiętnieniem cierpienia Dzieci Wojny oraz ich wkładu w odbudowę Polski z wojennych zniszczeń.

Dzieci stały się najbardziej bezbronnymi ofiarami zdehumanizowanych celów zbrodniarzy wojennych. Zamiarem niemieckich i sowieckich okupantów było zniszczenie biologiczne Narodu Polskiego, zniewolenie go i pozbawienie autonomii oraz wolności. W tym celu wykorzystywano różne metody okrucieństwa, w szczególności wobec dzieci. Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w II wojnie światowej.

Centrum Heschela KUL