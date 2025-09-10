Chiny: konsekrowano nowego biskupa diecezji utworzonej przez Leona XIV

Dwa miesiące temu Leon XIV zlikwidował diecezje Xiwanzi i Xuanhua, tworząc nową diecezję Zhangjiakou i mianował jej pierwszym biskupem – w ramach tymczasowego porozumienia z rządem chińskim – ks. Józefa Wang Zhengui, który dziś przyjął święcenia biskupie.

Vatican News

Dzisiejsza konsekracja 62-letniego biskupa Józefa Wang Zhengui jako pierwszego ordynariusza diecezji Zhangjiakou dopełnia proces rozpoczęty dwa miesiące temu przez Leona XIV. Wówczas, jak poinformowało watykańskie Biuro Prasowe 8 lipca – Papież, kierując się duszpasterską troską i pragnieniem jak największych dóbr duchowych dla lokalnego Kościoła, zniósł diecezje Xiwanzi i Xuanhua, łącząc ich terytoria w obrębie nowej diecezji, która należy do prowincji Hebei i graniczy z Pekinem.

Również 8 lipca papież Leon mianował ks. Wanga Zhengui biskupem Zhangjiakou, „zatwierdziwszy jego kandydaturę – jak podano w oficjalnym komunikacie – w ramach Tymczasowego Porozumienia między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową”.

Nowy biskup

Nowo konsekrowany biskup, urodzony w 1962 r., w latach 1984–1988 studiował w seminarium prowincjalnym w Hebei. W kolejnych dwóch latach odbył praktykę duszpasterską w parafii Qujiazhuang. 24 maja 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie dla diecezji Xianxian i został posłany do tej samej parafii, w której w 1991 r. mianowano go proboszczem. Następnie pełnił posługę w diecezji Xuanhua.

Nowa diecezja

Po zniesieniu diecezji Xuanhua i Xiwanzi – erygowanych 11 kwietnia 1946 r. przez Piusa XII – nowa diecezja Zhangjiakou obejmuje obszar 36 357 km kw., zamieszkany przez ponad 4 mln osób, w tym około 85 tys. katolików, wśród których posługuje 89 kapłanów. Jak informuje Biuro Prasowe Watykanu, granice nowej diecezji obejmują następujące jednostki administracyjne: dzielnice Xuanhua, Qiaodong, Xiahuayuan, Chongli, Qiaoxi, Wanquan oraz powiaty Chicheng, Huailai, Zhuolu, Weixian, Yangyuan, Huai’an, Shangyi, Zhangbei, Guyuan, Kangbao. Natomiast dzielnica Yanqing została włączona do archidiecezji pekińskiej, a miasto Xilinguolemeng do diecezji Jining.