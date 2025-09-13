Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Bp Wojciech Skibicki, vnowy biskup diecezjalny elbląski Bp Wojciech Skibicki, vnowy biskup diecezjalny elbląski 
Kościół

Bp Wojciech Skibicki mianowany nowym biskupem elbląskim

Ojciec Święty Leon XIV mianował biskupem Elbląga bp. Wojciecha Skibickiego, przenosząc go z tytułowej diecezji Case Nere oraz z urzędu biskupa pomocniczego Elbląga. Jednocześnie Papież przyjął rezygnację z rządów duszpasterskich w Diecezji Elbląskiej złożoną przez J.E. ks. bpa Jacka Jezierskiego.

Wojciech Rogacin - Watykan

Ks. bp Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie, w diecezji płockiej. Po studiach filozoficzno-teologicznych został wyświęcony na kapłana 10 czerwca 1995 r. w Elblągu.

Kontynuując dalsze studia pełnił funkcje wikariusza w parafii Świętej Rodziny w Elblągu (1995–1996), sekretarza osobistego i kapelana biskupa elbląskiego (1996–1997 i 2003–2010), wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego (2004-2016)

W 2003 roku obronił doktorat z liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pełnił również funkcje dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, był członkiem kolegium konsultorów, kanonikiem Kapituły Katedralnej w Elblągu, rzecznikiem prasowym Kurii Diecezjalnej. Odpowiadał za formację apostolską rodzin, był też członkiem wspólnoty Chemin Neuf.

14 lutego 2019 r. został mianowany biskupem tytularnym Case Nere i biskupem pomocniczym Diecezji Elbląskiej, otrzymując sakrę biskupią 6 kwietnia 2019 r.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Skibicki wchodzi w skład Komisji Duchowieństwa.

W latach 2015-2019 pełnił urząd delegata biskupa ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego. Był dyrektorem wydziału nauki katolickiej kurii oraz dyrektorem ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji, członkiem komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczącym zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

13 września 2025, 12:04
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję