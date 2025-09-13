Bp Wojciech Skibicki mianowany nowym biskupem elbląskim

Ojciec Święty Leon XIV mianował biskupem Elbląga bp. Wojciecha Skibickiego, przenosząc go z tytułowej diecezji Case Nere oraz z urzędu biskupa pomocniczego Elbląga. Jednocześnie Papież przyjął rezygnację z rządów duszpasterskich w Diecezji Elbląskiej złożoną przez J.E. ks. bpa Jacka Jezierskiego.

Wojciech Rogacin - Watykan

Ks. bp Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie, w diecezji płockiej. Po studiach filozoficzno-teologicznych został wyświęcony na kapłana 10 czerwca 1995 r. w Elblągu.

Kontynuując dalsze studia pełnił funkcje wikariusza w parafii Świętej Rodziny w Elblągu (1995–1996), sekretarza osobistego i kapelana biskupa elbląskiego (1996–1997 i 2003–2010), wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego (2004-2016)

W 2003 roku obronił doktorat z liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pełnił również funkcje dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, był członkiem kolegium konsultorów, kanonikiem Kapituły Katedralnej w Elblągu, rzecznikiem prasowym Kurii Diecezjalnej. Odpowiadał za formację apostolską rodzin, był też członkiem wspólnoty Chemin Neuf.

14 lutego 2019 r. został mianowany biskupem tytularnym Case Nere i biskupem pomocniczym Diecezji Elbląskiej, otrzymując sakrę biskupią 6 kwietnia 2019 r.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Skibicki wchodzi w skład Komisji Duchowieństwa.

W latach 2015-2019 pełnił urząd delegata biskupa ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego. Był dyrektorem wydziału nauki katolickiej kurii oraz dyrektorem ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji, członkiem komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczącym zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.