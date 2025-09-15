Bp Dydycz nie dał prawdzie stać za drzwiami

„Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za drzwiami stały” – to jeden z ulubionych cytatów Norwida i życiowe motto bp. Antoniego Dydycza, jak przypomina ks. Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i redaktor dziesięciu tomów listów pasterskich i homilii hierarchy. Biskup drohiczyński senior zmarł 14 września. Przeżył 87 lat, w tym 62 lata jako kapłan i 31 lat jako biskup.

Vatican News

Współpraca z Radiem Watykańskim

Ojciec Pacyfik – bo tak był znany w Rzymie, gdzie jako kapucyn posługiwał się imieniem zakonnym – na stałe współpracował z Radiem Watykańskim. W czerwcu 1984 roku informował słuchaczy papieskiej rozgłośni o sytuacji Polaków w Gwatemali, innym razem opowiadał o Honoracie Koźmińskim, kapucynie z Białej Podlaskiej.

Najczęściej jednak przybliżał realia życia Kościoła za naszą wschodnią granicą. Jako definitor generalny zakonu kapucynów wizytował kraje zza żelaznej kurtyny, a swoimi doświadczeniami dzielił się również z Janem Pawłem II, który zapraszał go na posiłki i spotkania robocze. Na zaproszenie Papieża Polaka uczestniczył także w pracach Synodu Biskupów.

Ewangelizacja w mediach

Od początku swojej posługi w diecezji Drohiczyńskiej, bp Dydycz współpracował z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi. Chciał, aby diecezjanie mieli szerokie spojrzenie na świat i dostęp do wartościowych treści. Nawiązał współpracę z tygodnikiem Niedziela, który rozpoczął wydawanie edycji podlaskiej, oraz z Katolickim Radiem Podlasia. Współpracował także z mediami publicznymi i komercyjnymi, wielokrotnie występując w Radiu Maryja, gdzie głosił katechezy, homilie i konferencje. Wspierał TV Trwam, która zaczęła nadawanie 10 czerwca 2010 roku w Drohiczynie.

Wyróżnione 14/09/2025 Bp Antoni Pacyfik Dydycz. Oddany Kościołowi, Ojczyźnie, Rodzinie Zmarł bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, niezwykle zasłużony dla Kościoła na tym terenie. Jednym z jego osiągnięć było przygotowanie wizyty ...

Troska o ludzi i pasterska precyzja

„Biskupowi Antoniemu Dydyczowi zawsze leżało na sercu dobro ludzi, co wyrażało jego biskupie motto: 'Lud Twój, dziedzictwem Twoim'. Prowadził wiernych do Boga, trzymając w jednym ręku Pismo Święte, a w drugim – skarby polskiej literatury. Już w nowicjacie kapucyńskim nauczył się sporządzać tzw. fiszki z cytatami, które towarzyszyły mu przez całe życie. Homilie przygotowywał samodzielnie, pisząc je na maszynie, aby zachować maksymalną precyzję. Po Biblii najchętniej sięgał do nauczania św. Jana Pawła II” – relacjonuje ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Edukacja i wychowanie młodzieży

Odwołując się do myśli Norwida, podkreślał wagę wychowania młodego pokolenia. Demaskował dwulicowość w kwestii ochrony życia, krytykując podejście: „Jeśli już ty nie możesz zabić, czyli dokonać aborcji, to wskaż takiego, który to zrobi”. Dlatego – jak podkreślał – konieczne jest, aby rodziny na nowo odkryły urok wspólnej modlitwy, lektury prasy i książek katolickich, słuchania katechez czy wartościowych programów religijnych. W przeciwnym razie małżeństwa i rodziny będą coraz częściej rozpadać się pod ciężarem egoizmu.

Biskup Dydycz nawoływał także do przemiany duchowej. „Powinniśmy sobie powiedzieć: czas na zmianę! To znaczy, chcemy chętniej i bardziej świadomie korzystać z sakramentów, z nabożeństw. A za tym niech idzie przemiana umysłów i serc. Zawsze na lepsze” – apelował.

Przesłanie świętej Anny dla rodzin

Biskup Antoni Dydycz podkreślał, że przesłanie świętej Anny zachęca współczesne rodziny do odkrywania radości płynącej z wiary. Przypominał, że Kościół od wieków błogosławił Joachimowi i Annie, podziwiając ich wiarę i wierność Bogu. Ich życie ukazuje wzór dla rodziców wszystkich czasów. Bp Dydycz wzywał, by słowa błogosławieństwa częściej rozbrzmiewały w naszych domach, dzięki czemu zaproszenie do radości stanie się realne: „Radujmy się więc! Radujcie się w Panu wszyscy!”.

„Ufamy, że śp. bp Antoni Dydycz w pełni raduje się teraz w Panu, któremu służył” – podsumował szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego-Vatican News.