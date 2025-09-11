Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Arcybiskup Paderbornu, Udo Markus Bentz stanowczo sprzeciwia się zmuszaniu katolickich szpitali do zabijania nienarodzonych dzieci Arcybiskup Paderbornu, Udo Markus Bentz stanowczo sprzeciwia się zmuszaniu katolickich szpitali do zabijania nienarodzonych dzieci 
Kościół

Arcybiskup Paderbornu przeciwko aborcji w katolickich szpitalach

W Niemczech trwa debata nad depenalizacją aborcji. Arcybiskup Paderbornu, Udo Markus Bentz stanowczo sprzeciwia się zmuszaniu katolickich szpitali do zabijania nienarodzonych dzieci i apeluje o jasne stanowisko i zaniechanie personalnych sporów wokół tematu ochrony życia.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan 

Wypowiedź niemieckiego hierarchy cytuje m.in. agencja KNA. Rozmawiając z przedstawicielami mediów abp Bentz przypomniał, że „społeczeństwo potrzebuje jasnego stanowiska w sprawie ochrony życia”. Dodał, że wartości, jakimi kierują się szpitale, prowadzone przez Kościół, wpisują się w pluralistyczny charakter społeczeństwa i pełnią w nim ważną rolę. 

Hierarcha podkreślił też, że katolickie placówki medyczne, biorąc pod uwagę sytuacje kobiet, które nie chcą utrzymywać ciąży, zawsze pomagają w poszukiwaniu alternatyw dla aborcji. Jednak debata na temat tzw. „przerywania ciąży” w żadnym wypadku nie powinna być „tak podzielona i polaryzująca, jak ma to miejsce w USA” ani nie powinna przekształcać się w personalne ataki na którąkolwiek ze stron, ale powinna być jak najpełniejszą dyskusją na temat ochrony życia. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy
11 września 2025, 16:41
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję