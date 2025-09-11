Arcybiskup Paderbornu przeciwko aborcji w katolickich szpitalach

W Niemczech trwa debata nad depenalizacją aborcji. Arcybiskup Paderbornu, Udo Markus Bentz stanowczo sprzeciwia się zmuszaniu katolickich szpitali do zabijania nienarodzonych dzieci i apeluje o jasne stanowisko i zaniechanie personalnych sporów wokół tematu ochrony życia.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Wypowiedź niemieckiego hierarchy cytuje m.in. agencja KNA. Rozmawiając z przedstawicielami mediów abp Bentz przypomniał, że „społeczeństwo potrzebuje jasnego stanowiska w sprawie ochrony życia”. Dodał, że wartości, jakimi kierują się szpitale, prowadzone przez Kościół, wpisują się w pluralistyczny charakter społeczeństwa i pełnią w nim ważną rolę.

Hierarcha podkreślił też, że katolickie placówki medyczne, biorąc pod uwagę sytuacje kobiet, które nie chcą utrzymywać ciąży, zawsze pomagają w poszukiwaniu alternatyw dla aborcji. Jednak debata na temat tzw. „przerywania ciąży” w żadnym wypadku nie powinna być „tak podzielona i polaryzująca, jak ma to miejsce w USA” ani nie powinna przekształcać się w personalne ataki na którąkolwiek ze stron, ale powinna być jak najpełniejszą dyskusją na temat ochrony życia.