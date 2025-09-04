Abp Mokrzycki na 650-lecie powstania metropolii halickiej: Papież i Kościół powszechny są z nami

Ta celebracja pokaże całej Ukrainie, że Ojciec Święty jest z nami i Kościół powszechny katolicki jest z nami i że nigdy nie zostawi Ukrainy samej, tylko będzie wspierał – wskazał w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki w kontekście uroczystości jubileuszowych, które odbędą się 6 września we Lwowie.

Dorota Abdelmoula-Viet, Artur Hanula

Metropolię halicką ustanowił papież Grzegorz XI w 1375 r. Konstytucją Apostolską „Debitum pastoralis officii”. Jej prawowitym spadkobiercą jest dziś archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego. „Jesteśmy wdzięczni Opatrzności, że możemy świętować 650 lat stworzenia metropolii lwowskiej, która dzisiaj znajduje się na terenie Ukrainy” - mówił abp Mokrzycki.

Świętowanie i dziękczynienie

Mimo trwającej wojny jubileusz jest wydarzeniem symbolicznym dla lokalnej wspólnoty. „Najpierw dziękujemy Panu Bogu za Jego obecność na tych ziemiach już od stuleci, za Jego łaskę, opiekę, błogosławieństwo, za to, że mógł przemieniać i budować społeczność na tamtych ziemiach według dekalogu, według Ewangelii” - podkreślił rozmówca Radia Watykańskiego - Vatican News.

Jubileusz, który niesie nadzieję

Jak zaznaczył metropolita lwowski, „Kościół bardzo wiele uczynił, przyczynił się do rozwoju tych ziem, do ubogacenia jej kulturą chrześcijańską, kulturą europejską”. „To, że świętujemy to w czasie wojny, dodaje także i odwagi, i nadziei nie tylko wiernym Kościoła rzymskokatolickiego, ale wszystkim mieszkańcom Ukrainy, bo nasze modlitwy, nasze świadectwo wiary, nasza miłość do Boga i do bliźniego, która objawia się także w przebaczeniu, w nawróceniu, a także w niesieniu pomocy bliźniemu dodaje takiej nadziei, że zwycięży zawsze dobro” - mówił abp Mieczysław Mokrzycki.

Wyróżnione 19/07/2025 Kard. Sepe papieskim legatem na 650-lecie metropolii halickiej Leon XIV mianował swojego specjalnego wysłannika na uroczystości 650-lecia łacińskiej metropolii halickiej. Został nim kard. Crescenzio Sepe, arcybiskup senior Neapolu.

Poczucie łączności z Ojcem Świętym i Kościołem powszechnym

Jubileusz 650-lecia przypomina mieszkańcom metropolii lwowskiej, że w okresie wojny „nie są pozostawieni sami, że pamięta o nich Ojciec Święty, pamiętają pasterze całego Kościoła, a także w sposób szczególny pamięta o tym Kościół w Polsce”, jak zaznaczył abp Mokrzycki.

W uroczystościach we Lwowie weźmie udział abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. „Jest to wyraz jedności i bliskości w dalszym ciągu Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, który od samego początku jest z nami bardzo blisko, jest z nami w tych trudnych czasach poprzez zanoszone modlitwy codziennie w kościołach, poprzez tę pomoc humanitarną i otwarte drzwi, serc i domów wszystkich Polaków” - wskazał metropolita lwowski.

Silne związki z Polską

Abp Mieczysław Mokrzycki przypomniał, że metropolia lwowska została utworzona jako druga po metropolii gnieźnieńskiej na ówczesnych ziemiach polskich. „Jest to bardzo znamienne i znaczące, że misjonarze polscy wyruszyli na Kresy, na wschód, by nieść Ewangelię i za to jesteśmy wdzięczni naszym przodkom, w sposób szczególny patronowi archidiecezji lwowskiej, bł. Jakubowi Strzemię, który przybył na tamte tereny, zakładał parafie, zakładał kościoły, tworzył właśnie nowe struktury i do dzisiaj ta wiara naszych przodków na tamtych ziemiach przetrwała” - mówił abp Mokrzycki.

Metropolita lwowski wskazał, że o wierze na tych terenach świadczą liczne kościoły, diecezje, architektura łacińska. „To świadczy o tym, że właśnie tutaj byli i są nadal obecni wierni, chociaż może w mniejszej ilości i ta kultura chrześcijańska, ale także elementy kultury polskiej na tych ziemiach przetrwały” - wskazał rozmówca Radia Watykańskiego - Vatican News. „Za tę dalszą jedność, i współpracę, i życzliwość Kościoła w Polsce jesteśmy bardzo wdzięczni” - podsumował.

Wyróżnione 01/09/2025 Leon XIV na 650-lecie metropolii halickiej Okazją do żarliwej modlitwy o dar pokoju ma być 650. rocznica utworzenia metropolii halickiej. Papież pisze o tym w liście do swego legata na obchody tej rocznicy. Mianował nim ...

Legat papieski we Lwowie

Ojciec Święty poprosił kard. Crescenzia Sepe, aby 6 września w jego imieniu przewodniczył we Lwowie uroczystościom rocznicowym, a także zapewnił o jego bliskości i miłości wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli w tym trudnym czasie, w jakim znajduje się obecnie Ukraina.