20 lat tygodnika „Idziemy”

W katedrze warszawsko-praskiej odbyły się obchody 20-lecia powstania tygodnika „Idziemy”. Przy tej okazji uhonorowano też laureatów tegorocznej edycji nagrody tygodnika „Wstańcie, chodźmy”, którymi sią: Eryk Mistewicz, prof. Paweł Łukaszewski, kompozytor muzyki sakralnej oraz Fundacja Orszak Trzech Króli.

Irena Świerdzewska

Biskup Romuald Kamiński w koncelebrze z biskupem Jackiem Grzybowskim oraz ks. prof. Waldemarem Turkiem, szefem w Watykanie Sekcji Łacińskiej Sekretariatu Stanu, 6 września w katedrze św. Floriana w Warszawie odprawili Mszę Świętą z racji 20-lecia tygodnika „Idziemy”. Świętowano w tym dniu też jubileusz ludzi mediów. Nagrodę tygodnika „Wstańcie, chodźmy” otrzymali Eryk Mistewicz, prof. Paweł Łukaszewski, kompozytor muzyki sakralnej oraz Fundacja Orszak Trzech Króli.

Jubileusz 20-lecia tygodnika "Idziemy" (fot. Magdalena Prokop-Duchnowska/tygodnik Idziemy)

- Wręczamy tę statuetkę ludziom, którzy mają szczególną odwagę, prawość serca i pomysłowość, aby świadczyć w przestrzeni publicznej o Prawdzie, i przez to są dla nas wyzwaniem, by stawać po stronie prawdy – powiedział ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny i założyciel tygodnika „Idziemy”. Laureatami tego wyróżnienia są już: Dorota Gawryluk, Krzysztof Ziemiec i dr Dariusz Karłowicz.

- „Wstańcie, chodźmy”, to słowa, które św. Jan Paweł II wziął jako tytuł swojej przedostatniej książki. One zainspirowały nas do podjęcia inicjatywy medialnej pod tytułem: „Idziemy”. Św. Jan Paweł zaczerpnął te słowa „Wstańcie, chodźmy”, z Ewangelii św. Marka. Jest to Chrystusowe wezwanie do uczestnictwa w tej misji, którą On przed Piłatem wyraził w słowach: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie” (J 18,37). Dlatego właśnie redakcja tygodnika Idziemy ustanowiła honorowe wyróżnienie – wyjaśnił ks. Henryk Zieliński.

Jubileusz 20-lecia tygodnika "Idziemy" (fot. Magdalena Prokop-Duchnowska/tygodnik Idziemy)

Bp Grzybowski podkreślił w homilii rolę mediów, która w świecie owładniętym sztuczną inteligencją będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. - Odkrywanie, odsłanianie, ujawnianie prawdy będzie fundamentalnym zadaniem prawych, sprawiedliwych mediów. Będziemy bowiem świadkami świata, w którym niezwykle ciężko odróżnić prawdę od fałszu - zauważył. Wskazał na szczególna rolę mediów Kościoła, czyli wspólnoty Logosu i tworzących ją ludzi, którzy jako pierwsi będą odkrywać, odsłaniać fejkowe treści, aby dotrzeć do tego, jak jest naprawdę.

Jubileusz 20-lecia tygodnika "Idziemy" (fot. Magdalena Prokop-Duchnowska/tygodnik Idziemy)

Prelekcję na temat przyszłości mediów wygłosił redaktor Eryk Mistewicz. - Dziennikarstwo obok edukacji buduje i wzmacnia wspólnotę – powiedział. Podkreślił, że media wysokojakościowe to media prawdziwie publiczne. Państwo powinno wspierać taką edukację i takie media.

Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, na łamach wydawanego prestiżowego miesięcznika opinii „Wszystko co Najważniejsze” zamieszcza teksty polskich liderów opinii, które trafiają do najpoważniejszych pism w ponad 90 krajach świata. We „Wszystko Co Najważniejsze” publikowane są często przedruki tekstów, które ukazały się w tygodniku Idziemy.