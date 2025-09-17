1600 męczenników za wiarę w ciągu 25 lat

Udokumentowano historie 1600 mężczyzn i kobiet, którzy zostali zabici w ciągu ostatnich 25 lat za to, że byli chrześcijanami

Watykańska komisja złożona z historyków, teologów i innych ekspertów udokumentowała historie ponad 1600 mężczyzn i kobiet, którzy zostali zabici w ciągu ostatnich 25 lat za to, że byli chrześcijanami.

Tomasz Zielenkiewicz

O sprawie pisze ZENIT News. Spośród wszystkich ustalonych męczenników za wiarę, 643 zostało zabitych w Afryce Subsaharyjskiej, 357 w Azji i Oceanii, 304 w Ameryce, 277 na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie oraz 43 w Europie.

Prace komisji wsparło papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Najnowsze badania są uzupełnieniem tych, które zostały przeprowadzone na prośbę papieża Jana Pawła II z okazji Jubileuszu roku 2000. Członkowie komisji pracują od lipca 2023 r., kiedy poprosił ich o to papież Franciszek. Zależało mu na „zebraniu świadectw życia, aż do przelania krwi, naszych sióstr i braci, aby pamięć o nich pozostała skarbem cenionym przez wspólnotę chrześcijańską”. Stwierdził, że badania te nie powinny ograniczać się do Kościoła katolickiego, ale powinny „obejmować wszystkie wyznania chrześcijańskie”, dodając: „wszystkim im jesteśmy winni wielką wdzięczność i nie możemy o nich zapomnieć”.

Przewodniczący komisji, arcybiskup Fabio Fabene, podczas prezentacji wyników zauważył, że „męczeństwo istniało w każdej epoce Kościoła, ale być może teraz, bardziej niż w przeszłości, wielu oddaje życie, aby nie zdradzić przesłania Chrystusa”. Jego zastępca, założyciel Wspólnoty Sant'Egidio, Andrea Riccardi, zauważył, że celem tej pracy jest „upamiętnienie ich, aby pamięć o nich nie zniknęła, a imiona tych, którzy polegli za wiarę, nie zostały zapomniane”. Komisja zwróciła się też o pomoc do konferencji biskupów, instytutów zakonnych i innych podmiotów kościelnych. Skorzystała również ze starannie zweryfikowanych relacji mediów.

Wyróżnione 17/09/2025 Kiedy wschód przynosi śmierć - rocznica 17 września Wspominamy dziś jedną z najczarniejszych dat w polskich dziejach. 17 września 1939 roku Armia Czerwona, w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, wkroczyła na wschodnie ziemie ...

W ciągu półtora roku pracy komisja zidentyfikowała i potwierdziła 1624 przypadki chrześcijan wszystkich wyznań zamordowanych z powodu swojej wiary w latach 2000–2025. Według Andrei Riccardi „nie jest to liczba ostateczna, ponieważ męczeństwa nie da się w pełni policzyć, zwłaszcza na odległych obszarach”. Okoliczności tych zgonów różnią się w zależności od położenia geograficznego. „Wielu świadków wiary w Ameryce zginęło z rąk organizacji przestępczych, handlarzy narkotyków lub dlatego, że zapobiegali wylesianiu i eksploatacji zasobów naturalnych. Obecność chrześcijan jako uczciwych osób, szanujących prawo i dobro wspólne, przeszkadza tym, którzy chcą prowadzić działalność przestępczą” – wyjaśnia Riccardi, dodając, że liczba 357 zabitych w Azji i Oceanii obejmuje 200 osób zabitych w Niedzielę Wielkanocną 2019 r. w zamachach bombowych na kościoły katolickie i protestanckie na Sri Lance, a męczennicy w Afryce „zostali w większości zabici przez dżihadystów lub z powodu roli, jaką odgrywali w konfliktach etnicznych i politycznych”.

Gdy papież Franciszek powołał komisję w 2023 roku mówił: „chrześcijanie nadal pokazują, w sytuacjach wielkiego ryzyka, żywotność chrztu, który nas jednoczy. Wielu jest bowiem tych, którzy pomimo świadomości grożących im niebezpieczeństw manifestują swoją wiarę lub uczestniczą w niedzielnej Eucharystii. Inni są zabijani, gdy starają się miłosiernie ratować życie ubogich, opiekować odrzuconymi przez społeczeństwo, chronić i krzewić dar pokoju i moc przebaczenia. Jeszcze inni są cichymi ofiarami, jako jednostki lub grupy, wstrząsów historii. Wobec nich wszystkich mamy wielki dług i nie możemy o nich zapomnieć”.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)