Z Jasnej Góry błaganie o jedność i ochronę życia

Dziękczynienie za opiekę Maryi Matki Nadziei, za wolność i błaganie o łaskę pokoju dla świata, „by brat przeciwko bratu nie wyciągał ręki” wpisane są dziś w pielgrzymią modlitwę Polaków na Jasnej Górze. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zgromadziła rzesze wiernych, większość dotarła w pielgrzymkach pieszych. Wielu złożyło przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego.

Nie odwracać się od Boga

Sumie przewodniczył i homilię wygłosił biskup senior Ignacy Dec ze Świdnicy. Kaznodzieja ocenił, że przyszło nam żyć w świecie, w którym głoszone są hasła i podejmowane działania przeciwko Bogu i Kościołowi. Powołując się na historię, zwłaszcza reżimów totalitarnych, przestrzegał, że „niedawna historia naszego kontynentu pokazała, że człowiek odwracający się od Boga staje się często barbarzyńcą” a „niszczyciele i wrogowie Boga i Kościoła stają się zazwyczaj także niszczycielami i wrogami człowieka”.

- Czyż dzisiaj piewcy szczęścia bez Boga, konstruktorzy nowej Europy, zapomnieli, że niedawna historia naszego kontynentu pokazała, że człowiek odwracający się od Boga staje się często barbarzyńcą – mówił bp Dec.

Potrzeba jedności

O tym, że wobec cierpienia tak wielu ludzi z powodu wojen i podziałów trzeba nam jedności, do tworzenia której jest wezwany każdy z nas, otwartości serca i troski o dobro wspólne oraz nasze życie wieczne mówił na rozpoczęcie uroczystości o. Arnold Chrapkowski. Przełożony generalny Zakonu Paulinów, nawiązując do obchodzonej dziś 105. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej nad bolszewikami przełożony generalny Zakonu Paulinów, prosił przez wstawiennictwo Maryi o to, „aby to, co sprzeczne z Bożym prawem, niszczące wiarę, uczciwość i zgodę, nie miało miejsca w naszym kraju ani w naszych sercach.”

Przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka

- Maryja uczy nas miłości, która jest kluczem do zrozumienia sensu ludzkiego życia, miłości wyrosłej z bezwarunkowego zawierzenia Bogu - przypomniał przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski podczas rannej Mszy św. z udziałem pątników warszawskich. Wielu pielgrzymów złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka nienarodzonego, a zagrożonego aborcją. Paulińska pielgrzymka piesza wychodzi spod kościoła Świętego Ducha w Warszawie, który od 2019r. jest diecezjalnym Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Stąd też szczególna troska i modlitwa pątników w intencji dzieci poczętych i przebłagania za grzechy przeciwko życiu.

Apel Jasnogórski z Wojskiem Polskim

Wieczorem do Apelu Jasnogórskiego stanie Wojsko Polskie, które jak, żołnierze i ochotnicy 105 lat temu w 1920r., swej Hetmance zawierzą losy Ojczyzny.

W sierpniowe dni na Jasną Górę przybyło dotychczas 52, 5 tys. pieszych pielgrzymów. Kolejne setki Polaków, poprzez swa gościnność, włączyły się w pielgrzymowanie, za co pątnicy dziękują modlitwą i staropolskim „Bóg zapłać”.

Mirosława Szymusik