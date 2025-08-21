Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
W dniach 29-30 sierpnia odbędzie się XXXII edycja Hosanna Festival (KSM Diecezji Siedleckiej) W dniach 29-30 sierpnia odbędzie się XXXII edycja Hosanna Festival (KSM Diecezji Siedleckiej) 
Kościół

XXXII Hosanna Festival – modlitwa, muzyka i spotkanie pod otwartym niebem

Siedlce ponownie staną się duchowym centrum Polski. W dniach 29-30 sierpnia odbędzie się XXXII edycja Hosanna Festival – ogólnopolskiego festiwalu muzyki chrześcijańskiej, który od ponad trzech dekad łączy ludzi, pokolenia i wspólnoty.

ks. Marek Weresa – Watykan 

Spotkanie

Hosanna Festival, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, to wydarzenie, które na trwałe wpisało się w duchowy i kulturalny pejzaż miasta, a nawet regionu i kraju. Zrodzone przed laty w siedleckim amfiteatrze, wraca do swoich korzeni – na zielone tereny dawnego amfiteatru – by znów rozbrzmiewać pod otwartym niebem. Jak podkreśla Aleksandra Drabińska, Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM, festiwal jest nie tylko miejscem koncertów, ale także przestrzenią spotkania, modlitwy i głębokiego przeżycia wiary: „To wyjątkowe wydarzenie, które łączy tradycję z nowoczesną formą przekazu wiary. Chcemy, aby Hosanna Festival był przestrzenią autentycznego spotkania – z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. To nie tylko muzyka – to styl życia, to świadectwo, to wspólnota”.

Hosanna Festival, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej (KSM Diecezji Siedleckiej)
Hosanna Festival, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej (KSM Diecezji Siedleckiej)

Gwiazdy

W tegorocznej edycji gwiazdą wieczoru będzie zespół TGD z gościnnym udziałem Mate.O, poprzedzony wyjątkowym koncertem Prezydenta Miasta Siedlce – Tomasza Hapunowicza. W poprzednich latach na scenie festiwalu wystąpili m.in. Magda Bereda, Arka Noego, Luxtorpeda, Małe TGD, Muode Koty czy Armia Dzieci.

W Hosanna Festival występują ciekawi artyści (KSM Diecezji Siedleckiej)
W Hosanna Festival występują ciekawi artyści (KSM Diecezji Siedleckiej)

Konkursy

Hosanna Festival 2025 to także przestrzeń rozwoju i ekspresji młodych. KSM Diecezji Siedleckiej przygotowało trzy konkursy tematyczne pod wspólnym hasłem: „Bł. Karolina Kózkówna inspiruje mnie dziś”. To okazja do kreatywnego zmierzenia się z postacią błogosławionej – patronki młodzieży i stowarzyszenia.

Kategorie konkursowe:

* Filmowy – dla oddziałów KSM (film 3–5 minut),

* Literacki – dla młodzieży 14–17 lat (wiersz min. 10 wersów),

* Plastyczny – dla dzieci 8–13 lat (dowolna technika, format A4 lub A3).

Prace należy nadsyłać do 24 sierpnia 2025 roku, zarówno elektronicznie (scan/zdjęcie) na adres: biuro@ksmsiedlce.pl, jak i w formie papierowej na adres biura KSM:
ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce.

Szczegóły oraz regulaminy znajdują się na stronie: hosannafestival.pl w zakładce „Aktualności”.

Hosanna Festival 2025 to także przestrzeń rozwoju i ekspresji młodych (KSM Diecezji Siedleckiej)
Hosanna Festival 2025 to także przestrzeń rozwoju i ekspresji młodych (KSM Diecezji Siedleckiej)

Festiwal, który łączy pokolenia

Hosanna Festival to coś więcej niż koncerty – to dwa dni modlitwy, muzyki, wspólnoty i duchowego oddechu. Wydarzenie z roku na rok przyciąga uczestników z całej Polski, a także artystów z Litwy, Ukrainy czy Białorusi – podkreślając międzynarodowy i uniwersalny wymiar przesłania muzyki chrześcijańskiej.

„To wydarzenie żyje dzięki ludziom – ich pasji, zaangażowaniu, pragnieniu tworzenia czegoś większego niż my sami. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy doświadczenia wiary. Hosanna Festival jest dla każdego” – dodaje Aleksandra Drabińska.

Wstęp na wydarzenia jest wolny. Niech Siedlce ponownie zabrzmią śpiewem, modlitwą i radością wspólnoty!

Wstęp na Hosanna Festival jest wolny (KSM Diecezji Siedleckiej)
Wstęp na Hosanna Festival jest wolny (KSM Diecezji Siedleckiej)
(KSM Diecezji Siedleckiej)
(KSM Diecezji Siedleckiej)
Hosanna Festival (KSM Diecezji Siedleckiej)
Hosanna Festival (KSM Diecezji Siedleckiej)

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy
21 sierpnia 2025, 07:01
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję