XXXII Hosanna Festival – modlitwa, muzyka i spotkanie pod otwartym niebem

Siedlce ponownie staną się duchowym centrum Polski. W dniach 29-30 sierpnia odbędzie się XXXII edycja Hosanna Festival – ogólnopolskiego festiwalu muzyki chrześcijańskiej, który od ponad trzech dekad łączy ludzi, pokolenia i wspólnoty.

ks. Marek Weresa – Watykan

Spotkanie

Hosanna Festival, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, to wydarzenie, które na trwałe wpisało się w duchowy i kulturalny pejzaż miasta, a nawet regionu i kraju. Zrodzone przed laty w siedleckim amfiteatrze, wraca do swoich korzeni – na zielone tereny dawnego amfiteatru – by znów rozbrzmiewać pod otwartym niebem. Jak podkreśla Aleksandra Drabińska, Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM, festiwal jest nie tylko miejscem koncertów, ale także przestrzenią spotkania, modlitwy i głębokiego przeżycia wiary: „To wyjątkowe wydarzenie, które łączy tradycję z nowoczesną formą przekazu wiary. Chcemy, aby Hosanna Festival był przestrzenią autentycznego spotkania – z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. To nie tylko muzyka – to styl życia, to świadectwo, to wspólnota”.

Gwiazdy

W tegorocznej edycji gwiazdą wieczoru będzie zespół TGD z gościnnym udziałem Mate.O, poprzedzony wyjątkowym koncertem Prezydenta Miasta Siedlce – Tomasza Hapunowicza. W poprzednich latach na scenie festiwalu wystąpili m.in. Magda Bereda, Arka Noego, Luxtorpeda, Małe TGD, Muode Koty czy Armia Dzieci.

Konkursy

Hosanna Festival 2025 to także przestrzeń rozwoju i ekspresji młodych. KSM Diecezji Siedleckiej przygotowało trzy konkursy tematyczne pod wspólnym hasłem: „Bł. Karolina Kózkówna inspiruje mnie dziś”. To okazja do kreatywnego zmierzenia się z postacią błogosławionej – patronki młodzieży i stowarzyszenia.

Kategorie konkursowe:

* Filmowy – dla oddziałów KSM (film 3–5 minut),

* Literacki – dla młodzieży 14–17 lat (wiersz min. 10 wersów),

* Plastyczny – dla dzieci 8–13 lat (dowolna technika, format A4 lub A3).

Prace należy nadsyłać do 24 sierpnia 2025 roku, zarówno elektronicznie (scan/zdjęcie) na adres: biuro@ksmsiedlce.pl, jak i w formie papierowej na adres biura KSM:

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce.

Szczegóły oraz regulaminy znajdują się na stronie: hosannafestival.pl w zakładce „Aktualności”.

Festiwal, który łączy pokolenia

Hosanna Festival to coś więcej niż koncerty – to dwa dni modlitwy, muzyki, wspólnoty i duchowego oddechu. Wydarzenie z roku na rok przyciąga uczestników z całej Polski, a także artystów z Litwy, Ukrainy czy Białorusi – podkreślając międzynarodowy i uniwersalny wymiar przesłania muzyki chrześcijańskiej.

„To wydarzenie żyje dzięki ludziom – ich pasji, zaangażowaniu, pragnieniu tworzenia czegoś większego niż my sami. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy doświadczenia wiary. Hosanna Festival jest dla każdego” – dodaje Aleksandra Drabińska.

Wstęp na wydarzenia jest wolny. Niech Siedlce ponownie zabrzmią śpiewem, modlitwą i radością wspólnoty!

