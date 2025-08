XIII Spotkanie Młodzieży Polonijnej: Wiara, wspólnota i korzenie

Ponad 70 młodych Polaków z różnych krajów świata wzięło udział w XIII Spotkaniu Młodzieży Polonijnej organizowanym przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Jak mówi Radiu Watykańskiemu – Vatican News s. Anna Muszyńska, odpowiedzialna za tegoroczne wydarzenie, była to niezwykła podróż pogłębiania wiary, odkrywania korzeni i budowania wspólnoty pod znakiem bł. Carlo Acutisa.

Tomasz Zielenkiewicz

Spotkanie u źródeł

Jak co roku, młodzi z Australii, Belgii, Hiszpanii, Islandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch pierwsze dni spędzili w Domu Generalnym Sióstr w Poznaniu – miejscu, które, jak podkreślają, czują jak swój dom. „Zawsze to spotkanie zaczynamy w domu głównym naszego zgromadzenia w Poznaniu. Tam młodzież przez pierwsze trzy, cztery dni spędza czas, poznając siebie nawzajem oraz na modlitwie” – wyjaśnia s. Anna Muszyńska.

Młodzi brali też udział w warsztatach integracyjnych i formacyjnych, zwiedzali miasto oraz przeszli Poznańskim Traktem Eucharystycznym. Kulminacją była integracja przy wieczornym ognisku. Całość skupiona była wokół tematu Eucharystii, pod szczególnym patronatem bł. Carlo Acutisa – młodego Włocha, który nazwał Eucharystię „autostradą do nieba”. „Ufamy, że ten czas stał się dla naszych gości dobrą okazją do wyruszenia za przykładem życia bł. Carla” – podkreśla siostra Anna.

W Trójmieście: wiara i historia

Następnie młodzi przenieśli się na północ Polski, do Trójmiasta. Tam połączyli dalsze budowanie wspólnoty i pogłębianie wiary z poznawaniem historii kraju swoich przodków. „Wyjeżdżamy w różne części Polski, aby ta młodzież mogła zobaczyć kraj, z którego pochodzi ich rodzina, czy z którego wyjechali jako małe dzieci”– tłumaczy siostra. Program obejmował zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu, z wizytami w kluczowych instytucjach: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. „Był to również czas poznawania historii Polski” – dodaje siostra Anna.

Carlo Acutis: patron-rówieśnik

Postać bł. Carlo Acutisa, zmarłego w wieku 15 lat w 2006 roku informatyka i pasjonata Eucharystii, okazała się niezwykle bliska uczestnikom. „Patrząc i słuchając ich, rzeczywiście byli zafascynowani, to wzór, mniej więcej ich rówieśnik, a po drugie ktoś, kto żył niedawno i może być im bardzo bliski” – relacjonuje s. Muszyńska. Idąc jego śladami, uczestnicy, podzieleni na grupy, tworzyli filmiki, w których dzielili się swoją wiarą i osobistym przeżywaniem Eucharystii. „Dzielili się tym jak przeżywają Eucharystię, idąc śladami błogosławionego Carlo Acutisa”.

"Nie jesteśmy sami": siła wspólnoty diaspory

Dla młodych Polaków żyjących w diasporze spotkanie miało fundamentalne znaczenie. „Na pewno być Polakiem i katolikiem za granicą nie jest łatwo” – przyznaje s. Muszyńska. „Natomiast właśnie takie spotkania powodują, że ta młodzież widzi, że nie są sami w swojej wierze”. Uczestnicy to często młodzież zaangażowana w życie polskich parafii czy misji za granicą, dla których wiara i Pan Bóg stanowią podstawy. „Dla nich umocnieniem jest to, mogą wiarą dzielić się nawzajem i dostrzegać, że są też ludzie, dla których wiara jest ważna, ponieważ na co dzień wiele razy spotykają się z obojętnością, a nawet niezrozumieniem” – zauważa siostra.

Przyjaźnie, które przetrwają dystans

„Młodzież ta podtrzymuje między sobą znajomości w ciągu roku i kontaktują się ze sobą” – podkreśla s. Muszyńska. Często przeradza się to w osobiste odwiedziny, a samo spotkanie staje się okazją do radosnych powrotów. Dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej obserwowanie owoców spotkania jest źródłem głębokiej radości. „Dla nas jest rzeczywiście bardzo ważne jest świadectwo tych ludzi i ich życia oraz tego, jak dla nich Pan Bóg jest ważny” – dzieli się s. Muszyńska. Zauważa również, że chętnych było znacznie więcej niż miejsc. Wszyscy z nadzieją wypatrują XIV spotkania.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)