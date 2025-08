„Wracam jako inny człowiek” – świadectwa po Jubileuszu Młodzieży

Przyjechałem tutaj nastawiony, że to będzie taka wycieczka krajoznawcza. Wprawdzie okazało się, że było super także pod tym względem, ale to było bardziej duchowe doświadczenie. I tak szczerze: wracam jako zupełnie inny człowiek – mówi w rozmowie z Vatican News Paskal z Poznania, który uczestniczył w Jubileuszu Młodzieży w Rzymie. W spotkaniu uczestniczyło ponad milion młodych z całego świata.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Karol podkreślił, że szczególnym doświadczeniem było spotkanie na Tor Vergata z Papieżem i młodymi ludźmi z całego świata. „Dwa lata temu też byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie z kolegami i to jest dokładnie takie samo doświadczenie” – dodał.

Młodzież w Casa Polonia (© don Marek Weresa)

„Popłakałam się”

Alina z KSM diecezji Toruńskiej wspomina pierwszą niespodziankę Papieża Leona XIV, gdy po Mszy Świętej na Placu św. Piotra w miniony wtorek wyjechał do młodzieży. „Papież był na wyciągnięcie ręki” – podkreśla. Dodaje, że głębokim duchowym doświadczeniem było czuwanie z Papieżem na Tor Vergata. „Bardzo mnie to dotknęło wewnętrznie, nawet do tego stopnia, że bardzo się wzruszyłam i się popłakałam z tego wzruszenia”.

Podkreśla słowa Papieża o relacjach – ale „nie o takich relacjach internetowych, tylko takich face to face, człowiek z człowiekiem”. Ponadto wyznaje, że pięknym doświadczeniem było to, że tak wiele osób różnych narodowości było razem. „Myśleliśmy o tym, jak Papież musi się czuć, widząc aż tylu młodych ludzi z różnych krajów!” – mówi Alina.

Młodzi na Jubileuszu Młodzieży

Iść za Jezusem

Raul z Hiszpanii bardzo przeżył spotkanie młodzieży hiszpańskiej, które miało miejsce w miniony piątek na Placu św. Piotra. „W Rzymie mogłem nawiedzić wiele bazylik i ważnych miejsc z punktu widzenia historii międzynarodowej” – zaznacza. Dodaje, że najbardziej zapadły mu w pamięć słowa Papieża, aby w życiu iść za Jezusem.

„Zobaczenie miliona młodych ludzi, którzy dobrze się bawią oraz adorują Jezusa, to niesamowite doświadczenie. Dla mnie osobiście to wielka radość” – mówi w rozmowie z Vatican News Kuba z Poznania, który z koleżankami i kolegami z Drogi Neokatechumenalnej przyjechał na Jubileusz Młodzieży.

Papież Leon XIV pozdrawia młodych na Tor Vergata (@Vatican Media)

Jubileusz Młodzieży był jednym z najważniejszych wydarzeń Roku Świętego 2025. Trwał od 29 lipca do 3 sierpnia, a uczestniczyło w nim ponad milion młodych osób z całego świata. Towarzyszyło im siedem tysięcy kapłanów i 450 biskupów. Z Polski było ok. 20 tys. młodych osób, a nimi ponad 20 biskupów i kilkuset księży i osób konsekrowanych. Młodzież z Polski spotykała się także w Casa Polonia m.in. na wspólnej modlitwie, posiłkach, katechezach i koncertach.