W Ziemi Świętej kardynał Aveline zaapelował o powrót pielgrzymek

Pielgrzymka nadziei, mająca na celu wsparcie zranionych wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, z błogosławieństwem Papieża Leona XIV, to pierwszy gest nowej prezydencji Konferencji Episkopatu Francji, prowadzonej przez kardynała arcybiskupa Marsylii, Jean-Marca Aveline’a. W dniach 16–20 sierpnia delegacja odbywa pięciodniową wizytę solidarności, która rozpoczęła się w niedzielę w Taybeh, a następnie objęła Betlejem i Jerozolimę.

Delphine Allaire – Cité du Vatican

Podczas Mszy św. w Taybeh w niedzielę, wraz z trzema proboszczami tamtejszych parafii chrześcijańskich, w ostatniej wiosce o większości chrześcijańskiej na tym doświadczonym przez osadników terytorium, w pustej bazylice Narodzenia w Betlejem czy we wspólnocie benedyktyńskiej w Abu Gosh, kardynał Aveline spotykał się z lokalnymi wspólnotami religijnymi, by przynieść im duchowe, materialne i braterskie wsparcie. Jak stwierdził Papież Leon XIV w krótkim przesłaniu, chodzi o przeżycie tej podróży „jako mocnego świadectwa bliskości i miłosierdzia”. Była to pielgrzymka w godzinach bolesnych i niepewnych, którą Ojciec Święty towarzyszy duchowo i w modlitwie.

Słuchać i świadczyć dla Ziemi Świętej

„Nie jesteśmy tu, by mówić, lecz by słuchać i rozumieć” – wyjaśnił kardynał Aveline we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie. W towarzystwie dwóch wiceprzewodniczących, bp. Bertranda i bp. Jordy’ego, a także bp. Williama Shomaliego, arcybiskup Marsylii mówił o smutku, lęku i przygnębieniu, jakie towarzyszyły ostatnim spotkaniom: „Trudno tu żyć, wiedząc, co dzieje się tak blisko, w Gazie. Mamy to w sercach i głowach. Wiemy, jak bardzo ta sytuacja ciąży”.

Delegacja francuskich biskupów odpowiadała na pytania dziennikarzy (© Candice Castelein)

Kardynał rozmawiał we wtorek rano telefonicznie z proboszczem z Gazy, o. Romanellim, który mimo ewakuacji w dzielnicy parafii łacińskiej daje świadectwo „wewnętrznej siły” i „zaufania Bogu, cokolwiek by się wydarzyło”. Kardynał Aveline wróci w środę wieczorem do Francji „z wieloma rzeczami do przekazania Kościołowi we Francji i Kościołom Europy”.

Apel o nowy typ pielgrzymki

Francuski kardynał stwierdził, że należy zachęcać do powrotu pielgrzymów do Ziemi Świętej – stopniowego, w małych grupach i z nową mentalnością, wrażliwą na sytuację chrześcijan i innych mieszkańców tej ziemi. „Pielgrzym, który zrozumie, że są tu chrześcijanie, którzy nie mogą odbyć pielgrzymki, jaką on przeżywa. Pielgrzymka nie dla wygody osobistej wiary, lecz by przeżyć głęboką solidarność eklezjalną. To nawrócenie pielgrzyma” – podkreśla kardynał, przewodniczący Konferencji Kościelnej Morza Śródziemnego.

Konferencja prasowa w siedzibie Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy (© Candice Castelein)

Pascha i więź z judaizmem

Zdaniem kardynała cały Kościół ma szczególną odpowiedzialność wobec Kościoła-matki w Jerozolimie. „Głównym kluczem interpretacyjnym jest polityka, ale istnieje też klucz duchowy i to obowiązek chrześcijan, by go stosować. Dotyczy to tajemnicy Kościoła i Paschy” – powiedział kard. Aveline, przywołując rozmowę z byłym patriarchą łacińskim Jerozolimy, Michelem Sabbahem. „Żyjemy czymś, co jest kontynuacją Męki Chrystusa” – usłyszał od niego. Kardynał teolog mówił również o tajemnicy judaizmu, o „żywotnym, głębokim i egzystencjalnym” związku między Żydami i chrześcijanami. „Jak żyć wiarą żydowską jako korzeniem, dla nas mniej lub bardziej przyjętym, a dla nich jako owoc mniej lub bardziej rozpoznany?

Przy obecnych decyzjach politycznych rządu Izraela, gdzie wszelka krytyka bywa określana jako antysemityzm, potrzeba nam debaty” – dodał, zwracając uwagę na rosnący w Europie antysemityzm. Wyraził też podziw dla kardynała Pierbattisty Pizzaballi, patriarchy łacińskiego Jerozolimy, za jego cierpliwość, odwagę i prawdę mówioną zawsze z poszanowaniem godności drugiego człowieka.

Niezachwiana nadzieja rodząca się z gruzów

W tej niezwykle złożonej sytuacji polityczno-duchowej kardynał Aveline chciał szczególnie podkreślić głęboką radość Ewangelii, której częścią jest ubóstwo, dostrzeganą w tych zranionych i błogosławionych miejscach. „Nie jest to powierzchowny entuzjazm, ale radość głęboka, bo związana z nadzieją. Kiedy wszystkie powody do nadziei znikają, w sercu wierzących w Chrystusa pozostaje jedynie nadzieja Zmartwychwstania” – stwierdził, cytując definicję nadziei trapisty André Loufa: „Bóg potrafi uczynić arcydzieła z ruin naszych marzeń”. „Tutaj wiele marzeń się rozpadło, jest wiele ruin – ale to właśnie tę nadzieję przychodzimy dzielić”.