W Roku Jubileuszu u stóp Wezuwiusza rozwija się kult św. Józefa

Obecność wiernych w ostatnich miesiącach świadczy o centralnym znaczeniu Sanktuarium św. Józefa w diecezji Nola, które wkrótce zostanie podniesione do rangi Bazyliki. „Wierni przybywają, aby celebrować Jubileusz i czcić świętego patrona” – wyjaśnia proboszcz, ojciec Rosario Avino.

Rosa Carillo Ambrosio – San Giuseppe Vesuviano

W artykule

· Jubileuszowy szlak w pełnym rozkwicie

· Płaszcz i laska św. Józefa oraz inne relikwie

· Kwitnie kult św. Józefa pod Wezuwiuszem

Na szlaku jubileuszowym w diecezji Nola we Włoszech znajduje się wiele kościołów, które biorą udział w obchodach. Wśród nich Sanktuarium św. Józefa w San Giuseppe Vesuviano w prowincji Neapolu. Przyjmuje ono w Roku Jubileuszu licznych pielgrzymów. Oprócz wiernych z diecezji przybywają także pielgrzymi z południowych i centralnych Włoch, poruszeni kultem do ziemskiego ojca Jezusa, zakorzenionym na tym terenie od ponad czterech wieków.

Modlą się przed figurą patrona w tym sanktuarium, która jest wyjątkowa. Umieszczona na marmurowym tronie symbolizuje spotkanie świętego z jego ludem w momencie, gdy ofiarowuje Dzieciątko Jezus. Jubileuszowy dar wzbogaca pracowitą drogę tej parafii i jej terytorium.

Motywacja pielgrzymów

Wielu wiernych wybiera to imponujące sanktuarium u stóp Wezuwiusza, aby uzyskać odpust jubileuszowy i oddać cześć najsłynniejszemu cieśli na świecie. „Cieszymy się, mogąc przyjąć grupy i osoby indywidualne, które przybywają tu, aby odbyć swój jubileusz i dziękować św. Józefowi. Powstała wyjątkowa więź między drogą jubileuszową a naszym świętym patronem” – mówi z radością proboszcz, ojciec Rosario Avino, należący do Zgromadzenia św. Józefa, znanego jako Giuseppini del Murialdo, obecnego w tym miejscu od 1928 roku.

Fragment płaszcza i laski św. Józefa

W diecezji Nola, ziemi św. Paolina z Noli, jest to jedyny kościół jubileuszowy, który nie jest maryjny. Obecność wiernych w ostatnich miesiącach świadczy o centralnym znaczeniu sanktuarium, które wkrótce zostanie podniesione do rangi Bazyliki dzięki woli biskupa Noli Francesco Marino.

W międzyczasie, w czerwcu, dotarły relikwie, które tradycja uważa za należące do św. Józefa. Fragment jego płaszcza i laski został podarowany przez przeora Bazyliki San Lorenzo Maggiore we Florencji, ks. Marco Domenico Violę. Kult relikwii w tym świętym miejscu stale się rozwija. W marcu ubiegłego roku biskup z Asyżu, Domenico Sorrentino, przekazał wspólnocie relikwię błogosławionego i przyszłego świętego, Karola Acutisa.

Kult relikwii

„Odkrycie na nowo kultu relikwiarnego w naszej parafii wpisuje się w dzieło św. Paulina, który przy relikwii św. Feliksa stworzył w późnoantycznej Noli miejsce wymiany duchowej i kulturowej, o czym nadal świadczą słynne Bazyliki Paleochrześcijańskie św. Paulina w Cimitile (Cimitile było cmentarzem rzymskiej Noli)” – wyjaśnia proboszcz.

Kolejną ważną relikwią jest ciało ojca Gino Ceschelli, proboszcza tej parafii w latach II wojny światowej, brutalnie zamordowanego przez nazistów za starania o ratowanie parafian. Jego grób jest miejscem pielgrzymek, a wspólnota Murialdo, wraz z parafią i diecezją, rozpoczęła badania w celu rozważenia otwarcia procesu beatyfikacyjnego ojca Gino, odznaczonego złotym medalem za odwagę cywilną jako ważnego świadka lokalnej rzeczywistości kościelnej.

Miejsce intensywnej działalności duszpasterskiej

Sanktuarium św. Józefa w San Giuseppe Vesuviano, wraz ze wspólnotą Giuseppini del Murialdo, której jest powierzone, stanowi prawdziwe centrum duchowości i religijności. W tym jubileuszowym czasie przyjmuje pielgrzymów we współpracy z licznymi stowarzyszeniami katolickimi.

Równocześnie Centrum San Giuseppe del Murialdo, położone nieopodal, intensywnie prowadzi działalność społeczną i duszpasterską dla młodzieży oraz osób w potrzebie, zgodnie ze stylem edukacyjnym św. Leonarda Murialdo. W rzeczywistości od 2021 roku, podczas nadzwyczajnego roku jubileuszowego św. Józefa ogłoszonego przez papieża Franciszka, to miejsce kultu jest w stanie swego rodzaju ciągłego rozwoju. Wówczas przybyło tu wielu pielgrzymów, którzy często powracają.