Ingres biskupa Edwarda Kawy do katedry w Kamieńcu Podolskim

Miłość, która jest powołana do niesienia ludziom Dobrej Nowiny i przemieniania świata, powinna znajdować odzwierciedlenie zarówno w naszym życiu społecznym, jak i w życiu kościelnym - mówił bp Edward Kawa w homilii podczas ingresu do katedy św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim. Przed uroczystością nawiązał do słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Wadowicach, odnosząc je do swojej dotychczasowej posługi we Lwowie: "Tu wszystko się zaczęło".

Dotychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej Edward Kawa został mianowany nowym biskupem diecezjalnym diecezji kamieniecko-podolskiej 1 lipca 2025 roku, po tym jak papież Leon XIV przyjął rezygnację biskupa Leona Dubrawskiego w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Miłość w życiu społecznym i kościelnym

W homilii podczas uroczystej Mszy Świętej nowy biskup diecezji kamieniecko-podolskiej skupił się na fragmencie Ewangelii według św. Jana, w którym Jezus trzykrotnie pyta Piotra, czy Go miłuje. Biskup Edward podkreślił, że zadając to samo pytanie trzykrotnie, Jezus ukazuje nam, iż miłość, która jest powołana do niesienia ludziom Dobrej Nowiny i przemieniania świata, powinna znajdować odzwierciedlenie zarówno w naszym życiu społecznym – poprzez solidarność i wzajemne wsparcie, zwłaszcza w tych trudnych czasach wojny; jak i w życiu kościelnym – aby nasze parafie były prawdziwymi wspólnotami, a nie grupą anonimowych wiernych. Winna nas również popychać do pogłębiania naszych relacji z Bogiem.

Tu wszystko się zaczęło

Przed ingressem bp Edward napisał w liście do wiernych: „Dla mnie było wielkim zaszczytem przez 8 lat pełnić posługę pasterską w archidiecezji Lwowskiej. Święty Jan Paweł II, przebywając w swoim rodzinnym mieście, w Wadowicach, powiedział: «Tu wszystko się zaczęło!». Ja również mogę z przekonaniem stwierdzić, że tu wszystko się zaczęło. W tej Archidiecezji rozpoczęło się moje ziemskie życie, kształtował się mój światopogląd, to tutaj, patrząc na posługę kapłanów starszego pokolenia, zrodziło się moje powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego, tu zostałem przyjęty do Zakonu Franciszkanów, tutaj przyjąłem święcenia biskupie i stawiałem pierwsze kroki w biskupstwie. Jest za co dziękować i jest komu dziękować!(…) Proszę Was o jedno – módlcie się za mnie.”

Wierni z dwóch diecezji

Wierni obu diecezji - lwowskiej i kamieniecko-podolskiej - którzy licznie przybyli na uroczystość, mówili, że przyjechali modlić się za nowego ordynariusza, towarzyszyć mu w tym ważnym dniu, a także zadeklarować w ten sposób jedność Kościoła i jedność ze swoim biskupem.

Formacja w Krakowie

Nowy biskup kamieniecko-podolski Eduard Kawa OFM Conv. urodził się 17 kwietnia 1978 r. w Mościskach, w obwodzie lwowskim na Ukrainie. W październiku 1996 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, odbył formację zakonną w Krakowie. Następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Matki Bożej Królowej Apostołów w Petersburgu. Święcenia prezbiteratu przyjął 1 czerwca 2003 r.

Przełożony wspólnot

Po powrocie na Ukrainę w latach 2003–2004 był wikariuszem parafialnym, a następnie proboszczem parafii Braci Mniejszych Konwentualnych w Boryspolu. Następnie pełnił funkcje przełożonego wspólnoty zakonnej kolejno w Krzemieńczuku, Matskiwci oraz był przełożonym klasztoru w Boryspolu, a w latach 2016–2017 klasztoru św. Antoniego we Lwowie.

Ponadto w latach 2008–2017 pełnił funkcję delegata Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie. 13 maja 2017 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji metropolitalnej lwowskiej obrządku łacińskiego. Święcenia biskupie przyjął 21 czerwca tego samego roku. Od 2023 r. pełni funkcję sekretarza Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Wita Jakubowska