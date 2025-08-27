Uroczystości ku czci św. Moniki i św. Augustyna na Polu Marsowym

W konwencie Świętego Augustyna na Polu Marsowym w Rzymie rozpoczynają się dwudniowe uroczystości – 27 sierpnia ku czci świętej Moniki, a dzień później ku czci jej syna, św. Augustyna. W tym roku nabierają szczególnego wydźwięku w związku z tym, że Leon XIV jest pierwszym papieżem wywodzącym się z zakonu augustianów.

Wojciech Rogacin – Rzym

Przygotowania do wydarzeń 27 i 28 sierpnia trwały przez trzy dni. W niedzielę 24 sierpnia w kościele modlono się za rodziny, w poniedziałek za pokój, a we wtorek za wspólnoty religijne.

Msza św. pod przewodnictwem kard. Parolina

27 sierpnia kulminacją modlitw i nabożeństw zaczynających się już rano będzie wyśpiewanie Nieszporów o godz. 17.45, po których – o godz. 18.30 - rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.

Kościół św. Augustyna. Fot. Wojciech Rogacin

W związku z uroczystościami ku czci św. Moniki, kościół św. Augustyna przeżywa większy napływ pielgrzymów i turystów, którzy nawiedzają zwłaszcza kaplicę świętej Moniki, w której znajduje się trumna z jej szczątkami.

Wytrwałość świętej Moniki

Św. Monika, żona i matka, żyjąca w IV wieku, zasłynęła ogromną wytrwałością w modlitwie i cierpliwością. Wymodliła nawrócenie jej męża, który był poganinem – patrycjuszem rzymskim - oraz syna, który z hedonistycznej drogi grzesznika wszedł na drogę świętości i został uznany za jednego z Doktorów i Ojców Kościoła.

Św. Monika zmarła w Ostii w 387 roku – tym samym, w którym jej syn przyjął chrzest święty. W XV wieku jej doczesne szczątki przeniesiono do Kościoła św. Augustyna.

Trumna ze szczątkami świętej Moniki. Fot. Wojciech Rogacin

Jest patronką kobiet chrześcijańskich, matek, wdów, kobiet zamężnych, tych, które przeżywają kłopoty małżeńskie i nieudane małżeństwa, mającymi kłopoty z dziećmi.

Uroczystości w dniu św. Augustyna

28 sierpnia w kościele na Polu Marsowym celebrowane będą natomiast uroczystości ku czi św. Augustyna. Po nieszporach o 17.45, rozpocznie się Msza św. (18.30), której przewodniczyć będzie kard. Baldassare Reina, wikariusz Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej.

Witraż w kościele św. Augustyna. Fot. Wojciech Rogacin

Nauki św. Augustyna mocno wybrzmiewają w nauczaniu Papieża Leona XIV. Obecny Papież również chętnie nawiedza miejsca związane ze swym rodzimym zakonem.

Kaplica św. Moniki

W kościele św. Augustyna na Polu Marsowym bywał chętnie papież Franciszek, który podczas ubiegłorocznych uroczystości nawiedził relikwie św. Moniki. Znajdują się one w kaplicy z lewej strony ołtarza głównego. W kaplicy św. Moniki ciemnozielonego koloru trumna z jej relikwiami umieszczona jest pod ołtarzem nad którym umieszczony jest obraz „Madonny od Pasa między św. Augustynem a św. Moniką”, autorstwa Giovanniego Gottardiego.

Na bocznych ścianach widać malowidała ojców Kościoła.

Madonna pielgrzymów - obraz Caravaggia. Fot. WOjciech Rogacin

Slynny obraz Caravaggia

Kościół słynie również z obrazu Caravaggia „Madonna Pielgrzymów”, znajdującego się na końcu lewej nawy. Dzieło, które ponad 300 lat temu wywołało poruszenie, gdyż przedstawiało bogatych pielgrzymów w podartych ubraniach i ubrudzonych kurzem i błotem dróg, jest jednym z obrazów, w którym widać nowatorską wówczas i charakterystyczną dla Caravaggia grę światła.