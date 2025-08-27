Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Kaplica św. Moniki w kościele św. Augustyna na Polu Marsowym. Fot. Wojciech Rogacin Kaplica św. Moniki w kościele św. Augustyna na Polu Marsowym. Fot. Wojciech Rogacin 
Kościół

Uroczystości ku czci św. Moniki i św. Augustyna na Polu Marsowym

W konwencie Świętego Augustyna na Polu Marsowym w Rzymie rozpoczynają się dwudniowe uroczystości – 27 sierpnia ku czci świętej Moniki, a dzień później ku czci jej syna, św. Augustyna. W tym roku nabierają szczególnego wydźwięku w związku z tym, że Leon XIV jest pierwszym papieżem wywodzącym się z zakonu augustianów.

Wojciech Rogacin – Rzym

Przygotowania do wydarzeń 27 i 28 sierpnia trwały przez trzy dni. W niedzielę 24 sierpnia w kościele modlono się za rodziny, w poniedziałek za pokój, a we wtorek za wspólnoty religijne.

Msza św. pod przewodnictwem kard. Parolina

27 sierpnia kulminacją modlitw i nabożeństw zaczynających się już rano będzie wyśpiewanie Nieszporów o godz. 17.45, po których – o godz. 18.30 - rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.

Kościół św. Augustyna. Fot. Wojciech Rogacin
Kościół św. Augustyna. Fot. Wojciech Rogacin

W związku z uroczystościami ku czci św. Moniki, kościół św. Augustyna przeżywa większy napływ pielgrzymów i turystów, którzy nawiedzają zwłaszcza kaplicę świętej Moniki, w której znajduje się trumna z jej szczątkami.

Wytrwałość świętej Moniki

Św. Monika, żona i matka, żyjąca w IV wieku, zasłynęła ogromną wytrwałością w modlitwie i cierpliwością. Wymodliła nawrócenie jej męża, który był poganinem – patrycjuszem rzymskim - oraz syna, który z hedonistycznej drogi grzesznika wszedł na drogę świętości i został uznany za jednego z Doktorów i Ojców Kościoła.

Św. Monika zmarła w Ostii w 387 roku – tym samym, w którym jej syn przyjął chrzest święty. W XV wieku jej doczesne szczątki przeniesiono do Kościoła św. Augustyna.

Trumna ze szczątkami świętej Moniki. Fot. Wojciech Rogacin
Trumna ze szczątkami świętej Moniki. Fot. Wojciech Rogacin

Jest patronką kobiet chrześcijańskich, matek, wdów, kobiet zamężnych, tych, które przeżywają kłopoty małżeńskie i nieudane małżeństwa, mającymi kłopoty z dziećmi.

Uroczystości w dniu św. Augustyna

28 sierpnia w kościele na Polu Marsowym celebrowane będą natomiast uroczystości ku czi św. Augustyna. Po nieszporach o 17.45, rozpocznie się Msza św. (18.30), której przewodniczyć będzie kard. Baldassare Reina, wikariusz Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej.

Witraż w kościele św. Augustyna. Fot. Wojciech Rogacin
Witraż w kościele św. Augustyna. Fot. Wojciech Rogacin

Nauki św. Augustyna mocno wybrzmiewają w nauczaniu Papieża Leona XIV. Obecny Papież również chętnie nawiedza miejsca związane ze swym rodzimym zakonem.

Kaplica św. Moniki

W kościele św. Augustyna na Polu Marsowym bywał chętnie papież Franciszek, który podczas ubiegłorocznych uroczystości nawiedził relikwie św. Moniki. Znajdują się one w kaplicy z lewej strony ołtarza głównego. W kaplicy św. Moniki ciemnozielonego koloru trumna z jej relikwiami umieszczona jest pod ołtarzem nad którym umieszczony jest obraz „Madonny od Pasa między św. Augustynem a św. Moniką”, autorstwa Giovanniego Gottardiego.

Na bocznych ścianach widać malowidała ojców Kościoła.

Madonna pielgrzymów - obraz Caravaggia. Fot. WOjciech Rogacin
Madonna pielgrzymów - obraz Caravaggia. Fot. WOjciech Rogacin

Slynny obraz Caravaggia

Kościół słynie również z obrazu Caravaggia „Madonna Pielgrzymów”, znajdującego się na końcu lewej nawy. Dzieło, które ponad 300 lat temu wywołało poruszenie, gdyż przedstawiało bogatych pielgrzymów w podartych ubraniach i ubrudzonych kurzem i błotem dróg, jest jednym z obrazów, w którym widać nowatorską wówczas i charakterystyczną dla Caravaggia grę światła.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

27 sierpnia 2025, 07:00
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję